البرز میزبان مرحله نهایی لیگ برتر کبدی آقایان شد

مهران جوادی نیا رییس هیئت کبدی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: دور رفت مرحله نهایی نهمین دوره رقابت های لیگ برتر کبدی استاندارد باشگاههای کشور انتخابی تیم ملی 15 بهمن ماه به مدت 3 روز با حضور 4 تیم شهرداری چهارباغ البرز، دانشگاه آزاد اسلامی سیستان و بلوچستان، هیئت کبدی گرگان و گلستان در سالن شهید فهمیده شهر زاهدان بصورت دوره ایی برگزار شد.

وی افزود: تیم ها پس از رقابت 2 روزه در زاهدان بازی های بسیار جذابی را برای علاقمندان به کبدی به نمایش گذاشتند و در نهایت در پایان این مرحله تیم هیئت کبدی گرگان موفق شد با شکست تمامی رقبا، خود را به عنوان صدرنشین گروه دور رفت معرفی کند و پس از این تیم هم دانشگاه آزاد اسلامی سیستان و بلوچستان، شهرداری چهارباغ البرز و تیم گلستان در رده های دوم تا چهارم جدول قرار گرفتند.

جوادی نیا ادامه داد: دور برگشت مرحله نهایی لیگ برتر طبق هماهنگی های انجام شده طی روزهای 3 لغایت 5 اسفند ماه در شهر کرج و به میزبانی سالن سردار شهید کیانپور برگزار خواهد شد و در مجموع تیمی که در دو مرحله رفت و برگشت بیشترین امتیازات را کسب کند عنوان قهرمانی را بدست خواهد آورد.

وی با بیان اینکه تیم البرز به دنبال کسب قهرمانی این مسابقات و نگه داشتن جام در خانه است گفت: ما پس از دور رفت تمرینات منظمی را پشت سر گذاشته ایم و بسیار امیدوار هستیم با استفاده از شرایط میزبانی و البته حمایت البرزی ها به مقام قهرمانی این مسابقات برسیم و جواز حضور در مسابقات جام باشگاه های جهان را برای البرز به ارمغان آوریم.

در پایان رییس هیئت کبدی استان البرز کار تیم استان برای رسیدن به این عنوان را سخت توصیف کرد و اظهار داشت: سه تیم دیگر حاضر در این مرحله از نفرات ملی پوش و زبده ورزش کبدی بهره می گیرند با این حال ما هم از وجود سرمربی تیم ملی در راس کادر فنی خود استفاده می کنیم و در ترکیب تیم خود بازیکنان خوبی داریم و با کمی تلاش بیشتر و البته حمایت مردم و بهره مندی از میزبانی می توانیم قهرمانی را از آن خود کنیم.