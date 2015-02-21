انتقاد استاندار از وضعیت سلامت کرمان/ نیاز استان به ۲۰۰۰ تخت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم‌حسینی جمعه شب در جمع خبرنگاران در رفسنجان با اشاره به تسهیلات سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف در استان کرمان اظهار داشت: طرح‌های تولیدی در روستاها از طرح‌های خوب دولت است و اگر مردم سهمی برای تاسیس شرکت‌ها در روستاها بگذارند، دولت سه برابر آورده آنها تسهیلات ارائه می‌دهد که بازپرداخت ۱۰ ساله با سود کم دارند.

رزم‌حسینی گفت: در استان کرمان ۱۰۰ طرح تولیدی در روستاها آماده است که ۴۰ طرح آن از رفسنجان است و بانک‌ها باید روند تسریع در کار تسهیلات طرح‌ها را پیش بگیرند، بیشترین زمانی که در طرح‌ها صرف می‌شود مربوط به دریافت تسهیلات بانکی است.

لزوم ایجاد بیمارستان های جدید در کرمان

استاندار کرمان در ادامه با اشاره به برنامه سفر خود به استان یزد، تصریح کرد: برای شرکت در جلسه استانداران منطقه پنج کشور و بازدید از حوزه سلامت یزد به این شهر سفر کردیم تا تفاوت ها را ببینیم که برای من خیلی مفید بود و مدیران استانی نیز در این بازدید حضور داشتند.

نماینده عالی دولت در استان کرمان با بیان اینکه معتقدم خیلی کارها باید در حوزه سلامت این استان انجام گیرد، تصریح کرد: این خدمات شایسته مردم استان نیست و ما راضی نیستیم همانطور که وزیر بهداشت نیز از این وضعیت ابراز تأسف کرد نشان می دهد در این حوزه موقعیت خوبی نداریم و باید در این زمینه کار کنیم.

رزم حسینی تصریح کرد: متأسفانه در سالهای گذشته در حوزه سلامت مخصوصا در ایجاد بیمارستانهای جدید اقدامات خوبی در استان کرمان صورت نگرفته است و من در بازدیدی که از بیمارستان های یزد داشتم بخشی از بیماران آنها از کرمان و رفسنجان بودند.

استاندار کرمان با اشاره به این مطلب که ۵۰ درصد از بیماران بیمارستان های یزد از استان‌های دیگر بودند‌، عنوان کرد: باید بیمارستانهای جدید در استان ایجاد کنیم که جنوب شرق کشور را پوشش دهد و این کار کاملا اقتصادی است.

تشکیل ستاد سرمایه گذاری حوزه سلامت در استانداری

وی در این زمینه قول مساعد برای حمایت از سرمایه گذاران داد و گفت: از سرمایه گذارانی که علاقمند به سرمایه گذاری در حوزه سلامت هستند دعوت می کنیم و آمادگی داریم که مجوزهای لازم را بدهیم تا بیمارستان های خوبی در استان داشته باشیم.

رزم‌حسینی اظهار داشت: ما باید حداقل دو هزار تخت جدید در استان کرمان راه اندازی کنیم که اینها اقتصادی است و سرمایه گذاران و علاقمندان حوزه سلامت می توانند آن را انجام دهند.

وی تفویض اختیارات ماده ۲۰ از سوی وزیر بهداشت به دانشگاه علوم پزشکی(کرمان) را اتفاق بزرگی دانست که پروسه های اداری را تسهیل می کند.

استاندار کرمان ادامه داد: در این زمینه ستاد سرمایه گذاری حوزه سلامت در استانداری تشکیل شده و تاکنون دو جلسه نیز داشته ایم و سرمایه گذارانی هم آمده اند.

وضعیت بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان خوب نیست

رزم حسینی بار دیگر تأکید کرد: شایسته مردم استان کرمان این وضعیت نیست و باید در حوزه کیفیت و کمیت تختهای بیمارستانی اقدام کنیم.

وی درباره وضعیت بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان با توجه به بازدیدی که از آن داشت، گفت: وضعیت این بیمارستان خوب نیست و مردم هم می دانند و نیاز به سانسور ندارد که کیفیت و کمیت آن خوب نیست.

رزم حسینی افزود: البته دولت اقداماتی را انجام داده و و وضعیت این بیمارستان در سال جاری نسبت به سال گذشته قابل مقایسه نیست چرا که بازسازی آن را شروع کرده اند. البته رفسنجان و استان از نظر نیروی تخصصی مشکلی ندارد.

استاندار کرمان با بیان اینکه استان کرمان در حوزه سلامت از نظر سخت افزاری چیزی کم نداشته و تجهیزاتی بهتر از استانهای دیگر دارد، عنوان کرد: حتی برند برخی اعمال جراحی مانند پیوند کبد، استان کرمان است و ما متأسفانه در تأسیس بیمارستان مشکل داریم.