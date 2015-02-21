به گزارش خبرگزاری مهر، موز یکی از میوه هایی است که از آن با عنوان میوه ای پر انرژی یاد می شود. اکنون این میوه تبدیل به یک موز هوشمند خواهد شد. همزمان با برگزاری ماراتون توکیو، موز هوشمندی مجهز به یک نمایشگر LED عرضه خواهد شد تا ورزشکاران با کمک آن بتوانند از میزان ضربان قلب و همینطور مدت زمان باقی مانده مسابقه آگاهی پیدا کنند.
مخترعان ژاپنی موفق به ساخت موز هوشمند و متفاوتی شده اند که به ورزشکاران ماراتون اجازه می دهد تا از میزان ضربان قلب و نیز زمان باقی مانده مسابقه آگاهی پیدا کنند.
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