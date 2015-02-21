اشتغال زایی با ایجاد مراکز تجاری و اقتصادی یکی از اهداف اوقاف است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین علی محمدی در نشست با استاندار و مسئولان اداره کل اوقاف و امور خیریه بوشهر اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی به منظور ترویج فرهنگ وقف در جامعه صورت گرفته است و این اقدامات در بخش های مختلف انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه بانک اطلاعاتی سازمان اوقاف و امور خیریه مکانیزه شده است، افزود: با بهره گیری از سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه در حوزه‌های موقوفات، امامزادگان، بقاع متبرک و دیگر برنامه‌های اوقاف، ۷۵۰ نقطه کشور دارای ارتباط مکانیزه است.

محمدی با اشاره به انجام امور تنظیم سند اجاره، پرداخت و دریافت اعتبارات، درآمد و سایر مبالغ به صورت مکانیزه، ادامه داد: تاکنون ۵۰۰ هزار صفحه وقف‌نامه پس از تحریر در سامانه مکانیزه اوقاف اسکن و ثبت شده است.

وی با بیان اینکه در اجرای نیات واقفان باید به گونه‌ای عمل کنیم که نزد مردم گوارا و شیرین جلوه کند، افزود: بیش از ۷۰ درصد مردم جامعه با احکام فرهنگ وقف، و آثار و برکات آن آشنا هستند.

حجت الاسلام محمدی با تاکید بر اینکه باید موقوفات را بر اساس نیات واقفان بر موقوفات مدیریت کنیم، اضافه کرد: بر اساس منویات مقام معظم رهبری اقدامات مهمی در توسعه خدمات در حوزه سلامت در حال انجام است.

نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه بیمارستان تخصصی در سه استان کشور در حال ساخت است، خاطرنشان ساخت: خدمات وقف در حوزه سلامت توسعه می‌یابد و سه بیمارستان تخصصی درمان سرطان ایجاد می‌شود که علاوه بر متمکنان، پزشکان متخصص و فوق تخصص در ساخت بیمارستان‌های یاد شده مشارکت دارند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه همچنین از ساخت بیمارستان تخصصی و پیشرفته و بین‌المللی سلول‌های بنیادین با مشارکت موسسه علمی رویان خبر داد و گفت: در حوزه اشتغال نیز اوقاف با مشارکت واقفان در ایجاد و راه‌اندازی مرکز تجاری اقتصادی فعالیت می‌کند