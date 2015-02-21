به گزارش خبرنگار مهر، مذاکرات هسته ای دو جانبه ایران و آمریکا در سطح معاونان از صبح روز گذشته در ژنو آغاز شد.

سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی، معاونان وزیر امور خارجه و همچنین حمید بعیدی نژاد رئیس تیم کارشناسی ایران در مذاکرات هسته ای روز گذشته دو دور مذاکره با معاونان وزیر امور خارجه آمریکا به ریاست وندی شرمن و با حضور هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشتند.

مذاکرات در نوبت صبح از ساعت 11 به وقت ژنو (13:30 به وقت تهران ) آغاز شد و تا ساعت 13:30(16 به وقت تهران) به مدت 5 ساعت ادامه داشت.

همچنین در نوبت عصر مذاکرات بدون حضور هلگا اشمید و تنها با حضور معاونان و کارشناسان ایران و آمریکا از ساعت 16:30 به وقت ژنو (19 به وقت تهران) آغاز و تا ساعت 19 به وقت ژنو (21:30 به وقت تهران) به مدت 2:30 برگزار شد.

مذاکرات معاونان ایران و آمریکا امروز نیز در ژنو ادامه خواهد داشت.

گفتگوهای دو جانبه ایران و آمریکا از فردا با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در سطح وزرا برگزار می شود.

همچنین قرار است مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 نیز روز یکشنبه در وین برگزار شود.

علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی نیز امروز به منظور مذاکرات هسته ای با وزیر انرژی سوئیس به ژنو سفر می کند.