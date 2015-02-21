بانوان کرمانشاهی عنوان قهرمانی مسابقات کاراته کشور را کسب کردند

پروین صفایی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات کاراته قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در دو بخش بانوان و آقایان از روز پنج شنبه ۳۰ بهمن در کرمانشاه آغاز شد و شامگاه روز جمعه پایان یافت.

وی افزود: در روز نخست، مسابقات بانوان برگزار شد که در پایان تیم کرمانشاه با کسب یک مدال طلا، دو نقره و دو برنز عنوان قهرمانی را به دست آورد.

صفایی پور گفت: محدثه آقایی و پریا عزیزی در وزن ۶۸ کیلوگرم به ترتیب مدال های طلا و نقره را برای کرمانشاه کسب کردند. زینب دوستداری نیز در وزن منفی ۵۵ کیلوگرم دومین مدال نقره را برای کرمانشاه به ارمغان آورد، ضمن اینکه زهره صادقی در وزن منفی ۵۰ و سمیه عزیزی در منفی ۶۸ موفق به کسب مدال برنز شدند.

وی یادآور شد: همچنین تیم های تهران و مازندران نیز به صورت مشترک بر سکوی دوم ایستادند و گیلان هم سوم شد.

نایب رئیس هیئت کاراته استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: حدود ۲۰۰ بانوی کاراته کا در این دوره از مسابقات حضور داشتند که در ۵ وزن با هم به رقابت پرداختند.

نایب قهرمانی کاراته کاهای کرمانشاهی در بخش مردان

صفایی پور در خصوص مسابقات کاراته در بخش مردان نیز، اظهار داشت: این مسابقات روز جمعه با حضور ۳۲۰ ورزشکار از استان های مختلف کشور در ۶ وزن برگزار شد که در پایان تیم تهران به عنوان قهرمانی دست یافت.

وی افزود: پس از تهران نیز تیم های کرمانشاه و مرکزی عنوان های دوم و سوم را از آن خود کردند.

صفایی پور گفت: یونس ناصری در وزن منفی ۷۵ کیلوگرم تنها مدال طلای کرمانشاه در بخش مردان را به دست آورد و مهدی خدا بخش نیز مدال نقره وزن منفی ۸۴ کیلوگرم را از آن خود کرد. همچنین مهران ویسی در منفی ۶۰ و حامد مرادی در وزن منفی ۷۵ کیلوگرم دو مدال برنز را برای تیم کرمانشاه به ارمغان آوردند.

نایب رئیس هیئت کاراته استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: به این ترتیب پرونده این مسابقات با قهرمانی تیم کرمانشاه در بخش بانوان و قهرمانی تهران در بخش مردان بسته شد.