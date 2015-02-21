مشکلات سرمایه گذاران رفسنجان پیگیری و برطرف می شود

محمدجواد کامیاب پس از پایان نشست ستاد مثلث توسعه اقتصادی رفسنجان به خبرنگار مهر گفت: در این جلسه یکی از موضوعات سرمایه گذاران بحث واگذاری زمین بود که این موضوع قابل حل است و مجوزهای آن صادر شده است.

وی افزود: از دیگر موضوعاتی که مطرح شد تعهدات زیست محیطی بود که سرمایه گذار باید این تعهدات را بدهد و ما این بنا را نداریم که به محیط زیست آسیب برسد و اگر این تمهیدات را سرمایه گذار بیندیشد این موضوع نیز قابل حل خواهد بود.

کامیاب تصریح کرد: با توجه به موضوعات ستاد مثلث توسعه اقتصادی که در زمینه طرحهای سرمایه گذاری بود مقصود این است که رفسنجان از حالت تک محصولی خارج شود.

معاون عمرانی استاندار کرمان با اشاره به بحران آب در استان کرمان، تصریح کرد: بهترین کار این است که در هر چه در اختیار داریم بهینه مصرف کنیم و در مصرف آب نیز باید همین گونه باشد.

کامیاب یادآور شد: بهینه مصرف کردن آب در بخش کشاورزی از اهداف اصلی در استان و من جمله رفسنجان است که آن را باید عملیاتی کنیم.