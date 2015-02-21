«به دنیا آمدن» در یزد کلید خورد/ ادامه فیلمبرداری در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن عبدالوهاب پس از پنج سال دوری از حوزه کارگردانی به تازگی فیلم سینمایی «به دنیا آمدن» را در شهر یزد کلید زده است. بخشی از فیلمبرداری این فیلم در تهران انجام می شود.

هدایت هاشمی، الهام کردا، پونه عبدالکریم زاده، رضا مرتضوی، رویا جاویدنیا، مهدی امیری، اسماعیل پوررضا، مرتضی نسیم سبحان، بابک گودرزی نژاد، سیاوش نقشبندی، حمید محمدزاده، محمدرضا سمیعی فر، مهدی وحیدروش، مریم افشار، مهشید ناصری، آیدا سرشار، الهام عبدالهی راد، سهیل عبدی، مسعود ریاضی، شهباز تهرانی، شهناز چماچم جا، هاله قدرت زاده، پرستو آصفی، امیرعلی مظفریان و سپهراد فرزامی، نیکی نصیریان بازیگران این فیلم هستند.

این دومین همکاری مشترک محمد احمدی و محسن عبدالوهاب پس از فیلم «لطفا مزاحم نشوید» است.

در خلاصه داستان «به دنیا آمدن» که نویسندگی و کارگردانی آن برعهده محسن عبدالوهاب است، آمده است: زن و شوهری در آستانه میانسالگی برای ادامه مسیر زندگیشان با یکدیگر دچار مشکل می شوند. در این فیلم ترکیبی از بازیگران سینما و تئاتر حضور دارند.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: محسن عبدالوهاب، تهیه کننده و مدیر فیلمبرداری: محمد احمدی، مجری طرح: محسن قرایی، صدابردار: یدالله نجفی، طراح چهره پردازی: مهرداد میرکیانی، طراح صحنه و لباس: مهدی موسوی، جانشین تولید: حسین فیض آبادی، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: امید جزینی، عکاس: محمد کاظم نخعی راد، مشاور رسانه ای: بیتا موسوی، دستیاران فیلم بردار: محمد ابراهیمیان، اکبر مشکینی، فرزاد نه کاخ، سید ناصر میرخانی و امید کائدی شایگان، مدیر تدارکات: یوسف آقایی، منشی صحنه: ماریا میرنژاد، دستیار دوم کارگردان: جعفر نامنی، دستیار سوم کارگردان: سارا توکلی بینا، فیلم پشت صحنه: امید صفایی، گروه صحنه و لباس: مهدی سنگی، چکامه میرخانجانی، محمد واحدی، گروه چهره پردازی: مریم رخ افروز، محسن صالحی، دستیار صدابردار: اشکان طلوعیان، گروه تدارکات: محمد رحیمی، رضا صیدلو، سید جواد سیدی، سینه موبیل: اکبر نظری، ابوالفضل رفعتی، حمل و نقل: علیرضا دانشمند، اصغرآقا حسنی، سعید صادقی.