تعاونی مرزنشینان اهواز تا پایان سال جاری آغاز به كار می كند

سید شریف موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان كرد: خوزستان با داشتن آب های فراوان سطحی، وجود اراضی مستعد، واحدهای دامی و وجود كشت و صنعت های عظیم نیشكری، قطب‌ مهم کشاورزی کشور محسوب می‌شود. خوشبختانه دولت یازدهم نگاه ویژه ای به بخش كشاورزی دارد و شكی نیست كه خوزستان با توجه به پتانسیل های فوق و حمایت همه جانبه از سوی مسئولان در تحقق اهداف فعلی دولت از جمله تامین امنیت غدایی تاثیرگذار بوده و خواهد بود.

وی با بیان اینكه حمایت از تشكل های كشاورزی از دیگر تاكیدات مسئولان است، افزود: تعاون روستایی اهواز هم اكنون با حمایت مسئولان، تعاونی مرزنشینان اهواز را در راستای اهدافی همچون ایجاد اشتغال، فعال تر شدن صادرات و واردات و افزایش تولید در بخش اسماعیلیه با بیش از چهار هزار عضو تاسیس كرده است كه امیدواریم تاپایان سال جاری رسما آغاز به كار نماید.

رئیس اداره تعاون روستایی اهواز با بیان اینكه استقبال خوبی از سوی روستاییان برای تشكیل این تعاونی شده است، اظهار كرد: استان خوزستان در بخش کشاورزی با توجه به وجود مجموعه ریلی و فرودگاهی، مسیرهای ارتباطی و بنادر، از مزیت های خوبی در امر صادرات محصولات کشاورزی برخوردار است و قطعا توسعه و افزایش تشكل های كشاورزی این روند را سرعت خواهد داد.

موسوی در ادامه با اشاره به اینكه تعاون روستایی اهواز در راستای افزایش صادرات آمادگی كامل دارد كه با تجار و بازرگانان استان نهایت همكاری و تعامل را داشته باشد، تصریح كرد: اتاق بازرگانی اهواز ظرفیت و پتانسیل های بالقوه ای دارد و قطعا در صورت همكاری و تعامل با تشكل های بخش كشاورزی و تولیدی ضمن هدفمند شدن كشت های سالانه، جلوگیری از هدر رفت منابع به ویژه منابع آبی، نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار، شناسایی بازارهای جدید درون و برون مرزی و همچنین توسعه صادرات توسط تجار و بازرگانان خواهد داشت.

وی تاكید كرد: هم اكنون بخش عمده ای از طبقات جامعه و حتی سایر بخش ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم به بخش کشاورزی وابسته هستند و سودمندی و پویایی و تحرک اقتصادی آنها به رونق بخش کشاورزی بستگی تام و تمام دارد.

رئیس اداره تعاون روستایی اهواز با تاكید بر اینكه زیرساخت های کشاورزی در هر کشوری دارای اهمیت استراتژیک است و حضور محصولات کشاورزی در سفره های روزانه آحاد جامعه ارتباط تنگاتنگی را بین این بخش و مردم ایجاد كرده است، عنوان كرد: با توجه به وجود دو مرز رسمی شلمچه و چذابه در این استان، توسعه بازارچه های مرزی نقش اساسی در ارتقای وضع اشتغال و معیشت مرزنشینان و پیشرفت و رونق مناطق مرزی دارند كه خوشبختانه در خوزستان و به منظور حمایت از این نوع اقدامات كارهای ارزشمندی شده است.

گفتنی است در حال حاضر دركنار وجود نظام صنفی فعال كشاورزی در اهواز، تعداد اعضای اتحادیه و تعاونی های روستایی، تولید وكشاورزی زیرمجموعه تعاون روستایی اهواز بیش از ۵۰ هزار عضو است.