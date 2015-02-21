سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه در ۷۵۰ نقطه کشور در دسترس است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در دیدار با آیت الله صفایی بوشهری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با ارائه گزارشی از عملکرد سازمان اوقاف و امورخیریه در ۵ سال اخیر، به تحولات عظیم صورت گرفته در حوزه وقف اشاره کرد و اظهارداشت: یکی از اقدامات موثر این سازمان ایجاد بانک اطلاعاتی، سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه است که بصورت آنلاین اطلاعات موقوفات و بقاع متبرکه و تمامی فعالیت های ادارات اوقاف در سراسر کشور قابل رویت است.

حجت الاسلام محمدی با بیان این که طبق فرمایش مقام معظم رهبری بقاع متبرکه باید به قطب فرهنگی تبدیل شود، گفت : دراین زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته که ازجمله این اقدامات بازسازی و مرمت بقاع متبرکه و برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی در طول سال است که از جمله این برنامه ها، برگزاری طرح آرامش بهاری است که در ایام تعطیلات نوروزی اجرا می شود.

وی ادامه داد: اجرای طرح نشاط معنوی درتابستان به منظور پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان، برگزاری طرح ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان همراه با ترتیل خوانی و تفسیرقرآن کریم و مراسم شب های احیاء در بقاع متبرکه از دیگر برنامه های فرهنگی در این اماکن متبرکه است.