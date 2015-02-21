البرز رخت سفید برتن کرد/ محورهای مواصلاتی باز ولی مدارس تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از آخرین ماه سال ۹۳ مردم استان البرز شاهد بارش برف و سفید پوش شدن تمامی معابر و خیابان های شهر خود بودند. شادی مردم از بارش برف به گونه ای است که در ساعات ابتدایی صبح با ابراز خرسندی و با ارسال پیام های گوناگون خواستار شکر گذاری خداوند برای بارش این رحمت الهی بودند.

استان البرز با وجود گذشت پنج ماه از فصل پاییز و زمستان تنها از ارتفاعات شاهد بارش برف بوده است و هوا استان در بسیاری از روزها به دلیل عدم بارش برف و باران آلوده گزارش شده بود.

بارش باران از ساعات ابتدایی روز گذشته در استان البرز آغاز و با شدت بارش ها هواشناسی آبگرفتگی معابر عمومی و اختلال در تردد جاده ها را پیش بینی کرده بود.

دمای البرز به ۶- درجه می رسد

منصور رحمانیان مدیر کل هواشناسی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت جوی استان اعلام کرد: برای استان البرز امروز آسمانی نیمه ابری تا ابری، همراه با بارش باران و برف و وزش باد، به تدریج کاهش ابر، گاهی وزش باد نسبتا شدید و مه صبحگاهی پیش بینی شده بود که به لطف الهی هم اکنون شاهد بارش برف در تمامی مناطق استان هستیم.

وی گفت: دمای امروز استان به منفی چهار درجه سانتی گراد در کمینه و پنج درجه سانتی گراد در بیشنه خواهد رسید و برای فردا نیز کمینه دمایی با دو درجه کاهش به منفی شش درجه میرسد.

تعطیلی مقاطع ابتدایی نوبت صبح

همچنین امروز صبح آموزش و پرورش استان البرز در اطلاعیه اعلام کرد: تمامی مهدهای کودک و مقاطع ابتدایی نوبت صبح در کلیه مناطق آموزش و پرورش استان تعطیل است.

سرهنگ رضا اکبری رئیس پلیس راه استان البرز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی گفت: تمامی محورهای مواصلاتی البرز لغزنده است و به رانندگان توصیه می شود ضمن به همراه داشتن زنجیر چرخ، سرعت مطمئنه و فاصله طولی با خودرو جلویی را رعایت کنند.

وی ادامه داد: نداشتن زنجیر چرخ توام با جریمه خواهد بود و در زمان الزام استفاده (بارش برف) نقص فنی به شمار رفته و خودرو حق حرکت نخواهد داشت.

رئیس پلیس راه البرز در خصوص تردد در محور کرج - چالوس نیز گفت: از سه راهی دیزین بارش برف گزارش و مسیر تردد خودروها نمک پاشی شده است.

سرهنگ اکبری در پایان اعلام کرد: در ابتدای صبح حجم ترافیک صبحگاهی وجود داشت و با وجود روان بودن ترافیک از رانندگان درخواست می شود تمامی نکات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.