دانش آموزان تهراني با مراكز معاينه فني خودرو آشنا مي شوند

به گزارش گروه اجتماعي "مهر"، مدير عامل ستاد مركزي معاينه فني خودروهاي تهران گفت : طي هماهنگي هاي بعمل آمده با آموزش و پرورش شهر تهران طرحي ارائه شد كه پس از بررسي مقرر شد اين طرح فعلا در آموزش و پرورش مناطق 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 18 و 19 اجرا شود.

مهندس محمدرضا اميري صفت افزود : در اجراي اين طرح به دانش آموزان آموزشهايي مربوط به معاينه فني خودرو، نقش و تاثير معاينه فني در كاهش آلودگي هوا، ايمني خودرو كاهش تصادفات داده مي شود.

وي هدف از اين بازديدها را آشنايي نسل نوجوان با مراكز مكانيزه معاينه فني خودرو خواند و گفت : از آنجا كه دانش آموزان فعلي رانندگان فردا هستند، ما مي بايستي براي فرهنگ سازي ، اين گونه اقدامات را انجام دهيم تا انشاء الله در آينده مشكلات حاضر را نداشته باشيم.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا فقط مناطق فوق الذكر مي توانند از اين مراكز بازديد داشته باشند گفت : اين طرح در چند مرحله اجرا خواهد شد و اين اولين مرحله از اين طرح مي باشد و مناطق ديگر نيز در مراحل بعدي انجام خواهد شد. ضمن اين كه ما اولويت را با مدارسي قرار داديم كه در همان منطقه مركز معاينه فني واقع شده اند.

وي در پايان متذكر شدند در اين مراكز هدايايي نيز به رسم يادبود به دانش آموزان عزيز اهداء خواهد شد.