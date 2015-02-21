۷۵ هزار میلیارد تومان موافقتنامه اقتصادی در استان کرمان امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی عصر جمعه در ستاد مثلث توسعه اقتصادی شهرستان رفسنجان که در محل منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان برگزار شد، اظهار داشت: ما هر اقدامی را که به توسعه و پیشرفت استان بیانجامد انجام داده و آن را وظیفه خود می دانیم.

وی با اشاره به سرمایه گذاری چینی ها برای یکی از پروژه ها در رفسنجان، گفت: ایران آماده هر گونه همکاری منطقه ای است کشوری که امنیت و ثروت اجتماعی آن سرآمد همه کشورهای منطقه است.

رزم حسینی با بیان اینکه کشوری که ۱۲ سال مورد تحریم قرار گرفته بود مدتی طول می کشد به وضعیت اقتصادی مطلوب برگردد، افزود: دولت سعی کرده است در سیاست خارحی چالش ها را کم و فضا را برای اقتصاد بهتر کند سیاست هایی که مورد تأیید مقام معظم رهبری است.

رئیس شورای توسعه استان کرمان تصریح کرد: آن چیزی که فعالان اقتصادی را رنج می دهد سیاستهای اقتصادی است که دولت تدبیر و امید سیاستهای اقتصادی پایدار را برنامه ریزی و دنبال کرده است.

رزم حسینی کاهش تورم از ۴۰ درصد به زیر ۲۰ درصد را از موفقیتهای دولت برشمرد و گفت: رشد اقتصادی در سال جاری ۲.۲ است که نشان از امیدی است که در اقتصاد به وجود آمده است و پیش بینی ها این است که تا سال ۲۰۲۰ اقتصاد ایران رشد خواهد داشت.

نماینده عالی دولت در استان کرمان در ادامه بیان داشت: در کرمان نیز سیاستهای ما توسعه اقتصادی و خلق ظرفیت هایی است که در اقتصاد مقاومتی به آن تأکید شده است.

رزم حسینی با بیان اینکه استان کرمان ظرفیت بالایی دارد، ابراز داشت: تاکنون ۷۵ هزار میلیارد تومان موافقتنامه اقتصادی در استان امضا شده است که در حال اجرا است و برخی به مرحله بهره برداری رسیده است. اگر موانع کسب و کار رفع و برداشته شود رقم ها قطعا بیش از این خواهد بود.

وی در این زمینه افزود: از ۲۶۴ موافقتنامه سرمایه گذاری در استان حدود ۱۳۴ مورد آن عکس میدانی و گزارش های انجام پروژه گرفته شده و از پروژه بازدید شده که میزان پیشرفت آن نیز بررسی شود.

مردم باید ثمره موافقت نامه های اقتصادی را ببینند

استاندار کرمان با تأکید بر اینکه مردم باید ثمره این موافقت نامه های اقتصادی را ببینند، تصریح کرد: در «طرحهای پشتیبان مثلث توسعه اقتصادی» پروژه هایی را که اگر اجرایی نشوند جایگزین می کنیم به عبارتی طرح های جدیدی که به ستاد مثلث توسعه در هر شهرستان معرفی می شوند پشتیبان ستاد توسعه هستند.

رزم حسینی با بیان اینکه استان کرمان مردمی نجیب، هوشمند و سخت کوش دارد، عنوان کرد: در استان کرمان نگاه جدیدی به اقتصاد به وجود آمده است و همدلی و همکاری مسئولان در قالب مثلث توسعه اقتصادی می تواند سرعت بیشتری به پیشرفت امور بدهد.

وی اضافه کرد: مردم خواهان خدمت آشکار مسئولین هستند تا به نظام و دولت اعتماد داشته باشند و سعی می کنیم تا جایی که اختیارات داریم تسهیل کننده کار سرمایه گذاران باشیم.

استاندار کرمان همچنین خبر داد: ۱۰ درصد تولید خودروی کشور در استان را در برنامه داریم.

امضای دو تفاهم نامه سرمایه گذاری در رفسنجان

در این جلسه دو تفاهم نامه سرمایه گذاری بین امام جمعه، فرماندار، نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی و سرمایه گذاران بخش خصوصی به امضا رسید.

در این نشست، تفاهم نامه ساخت نیروگاه برق ۵۰ مگاواتی با سرمایه گذاری ۸۰۰ میلیارد ریال و تفاهم نامه احداث کارخانه تولید فروکروم با سرمایه گذاری ۳۵۰ میلیون یورو نیز بین طرفین امضا شد.