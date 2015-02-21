گفتگوی تلفنی العبادی و داود اوغلو/چالشهای تروریستی محور مذاکرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، حیدر العبادی نخست وزیر عراق شب گذشته با داود اوغلو همتای ترک خود تلفنی گفتگو کرد.

در این گفتگو بر ضرورت توسعه روابط دوجانبه در راستای منافع دو کشور تاکید شد. طرفین چالش های تروریستی که اکنون منطقه با آنها مواجه است را مورد بررسی قرار دادند و بر اهمیت مقابله با توطئه هایی که امنیت عراق، منطقه و تمامی جهان را هدف قرار می دهد تاکید کردند.

العبادی و داود اوغلو همچنین توافق کردند که نفت عراق ثروت تمامی مردم این کشور است و روابط میان آنکارا و بغداد باید مبتنی بر احترام به حاکمیت، وحدت اراضی و منافع دو کشور باشد.