به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست تخصصی "اجتماعی کردن امر مبارزه با مواد مخدر" با حضور صرامی مدیر کل دفتر تحقیقات و مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری، اسماعیلی روانشناس، ناصری جامعه شناس دانشگاه علامه طباطبایی و کاهه نماینده پلیس مبارزه با مواد مخدر استان تهران در سالن فرهیختگان دانشگاه علوم اقتصادی برگزار شد.

در این نشست کریم عضو هیأت علمی دانشگاه به تاریخچه فصل اعتیاد در ایران اشاره کرد گفت: راهکارهایی برای پیشگیری از مصرف مواد مخدر در بین جوانان از جمله اشتغال جوانان، تاسیس پژوهشگاه مطالعات علمی، کنترل مهاجرتها و غنی سازی اوقات فراغت وجود دارد.

صرامی مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری نیز در این نشست اظهار داشت: مواد مخدر بزرگ ترین شوک هزاره سوم است و بحث مبارزه با مواد مخدر، تلاش برای ترویج معیارهای زندگی سالم، اجتماع محوری و توجه به کارکرد نهادهای مدنی از اصول مهم مقابله پیشگیرانه با اعتیاد است.