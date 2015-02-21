به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در بازدید از مرکز ستاره سرخ داوود در شهر بیت المقدس مدعی شد که ایران همچنان به سیاست مخفی کاری در برنامه هسته ای خود ادامه می دهد.

وی با ادعای اینکه ایران از پوشش مذاکرات برای رسیدن به هدف نهایی خود در تولید بمب اتمی استفاده می کند، افزود: آنها نباید توافقی با ایران انجام دهند که به این کشور امکان ساخت بمب اتمی بدهد و این در حالی است که آنها جزئیات اقدامات خود را افشا نمی کنند.

اظهارات نتانیاهو درباره مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 در حالی مطرح شده که وی طی هفته های اخیر روابط متشنجی با «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا داشته است. موافقت نتانیاهو با حضور در کنگره آمریکا بدون اطلاع کاخ سفید، موجبات آزردگی اوباما را فراهم آورده و وی تاکید کرده برنامه ای برای دیدار با نتانیاهو ندارد.