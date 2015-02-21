تردد در همه محورهای مواصلاتی لرستان برقرار است

شهرام ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش برف در برخی شهرستانهای لرستان اظهار داشت: با وجود بارش سنگین برف هم اکنون تردد در همه محورهای مواصلاتی استان لرستان برقرار است.

وی با بیان اینکه سامانه بارش زا از روز پنج شنبه به استان لرستان وارد شده است عنوان کرد: بیشتر این بارش ها را در قستمهای جنوبی و جنوب شرقی استان شاهد بوده ایم.

مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان یادآور شد: در این راستا شاهد بارش سنگین برف در شهرستانهای جنوبی استان مانند الیگودرز، نورآباد و الشتر بوده ایم.

ملکی با بیان اینکه از روز پنج شنبه اکیب های راهداری اداره کل راه و شهرسازی و همچنین بخش خصوصی در محورهای مواصلاتی لرستان مستقر شده اند ادامه داد: عوامل راهداری استان در محورهای اصلی، فرعی، روستایی و همچنین چهار خطه های لرستان طی این چند روز مستقر بوده اند.

وی بیان داشت: در مجموع ۲۴۰ راهدار اداره راه و شهرسازی لرستان و همچنین بخش خصوصی مجهز به امکانات و دستگاههای برف روبی از روز پنج شنبه در سطح محورهای مواصلاتی لرستان مستقر شده اند.

وی یادآور شد: خوشبختانه با اقدامات موثر و شبانه روزی عوامل راهداری در حال حاضر همه محورهای مواصلاتی استان لرستان باز بوده و تردد در آنها برقرار است.