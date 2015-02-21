جشن تولد ۲۰سالگی‌ یک پروژه/ مصلای اصفهان پشت دست انداز اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، تاریخی بودن شهر اصفهان شهره جهانی دارد و این درحالی است که فرهنگ تاریخی بودن روی پروژههای بزرگ این شهر نیز سایه انداخته است.
کم نیستند پروژههایی که در شهر اصفهان سالهاست کلنگ زنی شده و با دارا بودن عمری ۲۰ تا ۳۰ ساله هنوز به بهرهبرداری نرسیدهاند.
مصلای اصفهان یکی از چندین پروژه میراثی این شهر است که هر وقت باران میبارد یا آفتاب سوزانی نمازگزاران میدان امام (ره) را مورد آزار قرار میدهد مورد توجه قرار میگیرد و به محض غروب خورشید در همان روز یا دیده شدن رنگین کمان بعد از باران فراموش میشود.
مردم اصفهان هنوز در بنای ساخت دوره صفوی نماز می خوانند
این بار نیز انتقاد به روند ساخت مصلای اصفهان با اظهارات حجتالاسلام سید مجتبی میر دامادی شیب تندتری به خود گرفت؛ به گونهای که امام جمعه موقت اصفهان در خطبهای نماز جمعه دو هفته پیش خود گفت: انتظار خدا از دولت اسلامی اهتمام برای ترویج فرهنگ اقامه نماز است، اما متاسفانه مردم اصفهان از داشتن یک مصلای نماز جمعه در شأن نظام و خود محروم هستند.
وی ادامه داد: مردم اصفهان هنوز در مکانی که در دوره صفوی ساخته شده نماز میخوانند و هنوز دولت اسلامی نتوانسته برای اقامه نماز محلی مناسب را راه اندازی کند.
در این میان ابراهیم پرچمی، مدیر عامل مصلای اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از اینکه هیچ یک از مسئولان قدمی برای بهرهبرداری از مصلای اصفهان بر نمیدارند، میگوید: پیش بینی میکنم با توجه به شرایط فعلی نه تنها تا چند روز دیگر شمع کیک تولد ۲۰ سالگی مصلا را فوت خواهیم کرد بلکه کیک تولد ۹۰ سالگی را برای این پروژه نیمه کاره خواهند خرید.
وی با بیان اینکه مسئولان حتی به مصوبات و قولهایی که در خصوص تخصیص اعتبار به مصلا داده بودند، عمل نکرده اند ادامه میدهد: کل اعتبار تخصیص یافته به مصلای اصفهان از ابتدای سال ۹۳ تاکنون ۱.۵ میلیارد تومان بوده است.
نیاز به اعتبار ۴۰ میلیارد تومانی برای بهرهبرداری از فاز اول مصلا
مدیرعامل پروژه مصلای اصفهان اعتبار مورد نیاز برای بهرهبرداری از فاز اول این پروژه را ۴۰ میلیارد تومان اعلام میکند و میافزاید: با توجه به اینکه در حال حاضر تنها مشکل مصلای اصفهان تامین اعتبار است چنانچه اعتبار مورد نیاز تامین شود تا ۱۰ الی ۱۲ ماه آینده شبستان اصلی مصلی به همراه سرویس بهداشتی راه اندازی خواهد شد.
وی نجات مصلا را نجات میراث فرهنگی اصفهان میداند و میگوید: کارشناسان معتقدند برگزاری نماز و ایجاد صدای بلند در میدان امام (ره) به بافت تاریخی آن آسیب میزند و دراین راستا باید یادآور شوم که بهره برداری از این پروژه میتواند ناجی میراث تاریخی اصفهان نیز باشد.
پرچمی در خصوص مستقلات مصلای اصفهان نیز میگوید: مصلای اصفهان موقوفات خوبی دارد که از آن جمله میتوان به زمینی در خیابان چهارباغ عباسی اشاره کرد که چنانچه شهرداری این زمین را با قیمتی مناسب خریداری کند می توان اعتبار خوبی را برای ساخت این پروژه تخصیص داد.
او در خصوص دیگر موقوفات مصلای اصفهان نیز میگوید: ساختمان تجاری مصلای اصفهان با نام هایپر استار نیز به مزایده گذاشته شد که قرار است از روزهای آغازین اسفند این مرکز نیز به مستاجر جدیدی واگذار شود.
مدیرعامل پروژه مصلای اصفهان میافزاید: اعتبار به دست آمده از موقوفات مصلا فقط میتواند هزینههای جاری این پروژه را تامین کند و در پیشرفت این پروژه تاثیری ندارد.
از عنوان سن مصلای اصفهان نزد گردشگران خارجی شرمساریم
پرچمی که معتقد است بسیاری از مسئولان شهر اصفهان از جمله امام جمعه، استاندار، شهردار و برخی دیگر از مسئولان عضو هیات امنای مصلای اصفهان هستند، ادامه میدهد: در این راستا از استاندار و امام جمعه اصفهان که به صورت جدی پیگیر بهرهبرداری از پروژه مصلا هستند قدردانی میکنم.
مدیرعامل مصلی اصفهان با تاکید بر اینکه حرف زدن کار آسانی است ولی انجام آن بسیار سخت است، میگوید: بسیاری از مسئولان در خصوص عدم بهرهبرداری از پروژه مصلا انتقاد دارند ولی همین افراد خود دستی در آتش مصلا دارند و از این رو باید بدانند همانطور که حرف میزنند در عمل نیز نشان دهند.
وی با بیان اینکه امروز و در هنگام بازدید برخی از مسئولان خارجی از اینکه سن آغاز پروژه مصلای اصفهان را اعلام کنیم خجالت میکشیم، می افزاید: معاون اول رئیس جمهور وقت در دولت خاتمی و در زمانی که به عنوان استاندار اصفهان بوده است کلنگ مصلا را به زمین زده است و در حال حاضر سرانجام این پروژه را فراموش کرده است.
مسئولان وعدههای خود را عملیاتی کنند
حجتالاسلام رضا صادقی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر که معتقد است بودجه مصلای اصفهان باید از محل اعتبارات ملی تامین شود، میگوید: از مسئولان بالا رتبه کشور میخواهم همانطور که برای مصلای تهران ردیف بودجه تعریف میکنند نسبت به پروژه مصلای اصفهان نیز توجه داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه با دریافت مالالاجاره مستغلات، موقوفات و رقبات مصلا نمیتوان این پروژه را به بهربرداری رساند، میافزاید:این اعتبار فقط میتواند هزینههای جاری مصلا را تامین کند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان ادامه میدهد: انتطار دارم مسئولانی همچون شهردار اصفهان که وعدههایی را برای بهره برداری از پروژه مصلا دادهاند عملیاتی کنند.
وی اضافه میکند: شورای سوم شهر اصفهان مبلغ یک میلیارد تومان و شهردار اصفهان نیز به صورت شفاهی قول کمک ۱۰ میلیارد تومانی به پروژه مصلای اصفهان را داشتند که هیچکدام عملیاتی نشده است.
تئاتر شهر به کمک مصلی میآید
فتحالله معین عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهرداری اصفهان ردیف بودجهای را برای کمک به ساخت مصلای اصفهان نداشته است، ادامه میدهد: اما در این راستا زمینی را در چهارباغ عباسی که از املاک وقف شده برای ساخت مصلی است را شهرداری با توجه به قیمت هیات کارشناسی به میزان ۲۵ میلیارد تومان را برای خرید در نظر گرفته است.
وی با بیان اینکه شهرداری زمین موقوفه مصلا را به قصد راه اندازی تئاتر شهر و مجتمع فرهنگی در دستور کار قرار داده است، میافزاید: شهرداری با توجه به لایحهای که به شورا برای این زمین ارایه داده قصد دارد این زمین را پس از خریداری به پاساژ و مجتمع فرهنگی تئاتر شهر تبدیل کند.
این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه میدهد: لایحه خرید زمین مصلای اصفهان تاکنون دو بار به شورای اسلامی شهر اصفهان ارایه شده و از آنجایی که ابهاماتی در نحوه خرید و همچنین نحوه واگذاری بوده است هنوز موفق به دریافت مصوبه نشده است.
وی در خصوص ابهامات خرید زمین موقوفه مصلا توسط شهرداری میگوید: هنوز برخی از مستاجران این ملک تعیین تکلیف نشدهاند و مشخص نیست که تسویه حساب این مالکان باید چگونه انجام شود و همچنین در نرخ گذاری هیئت کارشناسی واحدها به تفکیک قیمتگذاری نشده بود و طرح توسعه پیش بینی شده و خرید زمین پشت این محوطه نیز هنوز شفاف سازی نشده است.
من قولی در خصوص تخصیص اعتبار به مصلی ندادهام
اما در این میان سید مرتضی سقاییان نژاد ، شهردار اصفهان که معتقد است لایحه ارایه شده به شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص زمین موقوفه مصلای اصفهان در خیابان چهارباغ عباسی کاملا شفاف است، ادامه میدهد: این لایحه مراحل کارشناسی خود را طی کرده و نیاز به شفاف سازی ندارد.
شهردار اصفهان در خصوص اظهارات مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در خصوص کمک ۱۰ میلیارد تومانی به مصلای اصفهان در سال جاری میگوید: من هیچ قولی را ندادهام و این حرفها شایعهای بیش نیست.
گزارش: مریم یاوری
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