۱۰ هزار واحد مسکن مهر در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین بهره برداری از خدمات روبنایی عمومی و افتتاح ۱۰ هزار واحد مسکن مهر دقایقی پیش با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در استان آغاز شد.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مراسم افتتاح، کلید یک واحد مسکونی را در مجتمع ۳۷۸ واحدی ارغوان در شهرک مهرگان را به یکی از متقاضیان اهداء کرد.

در سفر یک روزه وزیر راه وشهرسازی چهار هزارو ۷۲۲ واحد در شهرک مهرگان، ۹۶۲ واحد در شهرستان آبیک، ۲۹۶ واحد در تاکستان، ۸۵۰ واحد در قزوین، ۵۰۰ واحد در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و دو هزارو ۴۹۲ واحد در بافت فرسوده به طور همزمان به بهره برداری رسید.

همچنین بهره بر داری از مسجد پیامبر اعظم با یک هزارو ۶۰۰ متر زیربنا و ۱۱ میلیارد ریال هزینه از محل اعتبارات یارانه ای وزارت راه و شهرسازی با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد.

سالن ورزشی چند منظوره تختی در شهرک مهرگان با یک هزارو ۳۵۰ مترمربع زیربنا و مساحت شش هزارو ۲۷۰ متر و ۱۵ میلیارد ریال که در مدت دو سال ساخته شده است به بهره برداری رسید.

همچنین درمانگاه شهرک مهرگان با ۱۴ میلیاردو ۵۰۰ میلیون ریال و ۷۳۵ متر زیربنا با ۶۶۵ متر محوطه و ۲۳۰ متر دیوارکشی از دیگر طرح هایی بود که با حضور وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری رسید.

بهره برداری از سه باب مدرسه ۱۲ کلاسه در شهرک مهرگان با ۴۵ میلیارد ریال اعتبار و ۴ هزارو ۸۵۰ متر زیربنا و ۹۱۰ متر دیوارکشی با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح و به بهره برداری رسید.