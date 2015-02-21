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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۲۴

پپ گواردیولا:

«ژابی آلونسو» بدترین بازیکن جهان است

«ژابی آلونسو» بدترین بازیکن جهان است

سرمربی تیم فوتبال بایرن مونیخ «ژابی آلونسو» را بدترین بازیکن جهان از منظر بازی دفاعی قلمداد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکن اسپانیایی بایرن سه شنبه شب در بازی با شاختار دونتسک در رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا از زمین اخراج شد.

وی به دلیل تکل اشتباه بر روی «آلکس تکسیرا» کارت زرد دوم را از داور ردیافت و مجبور به ترک زمین شد. این بازی در نهایت با نتیجه صفر بر صفر به پایان رسید.

«پپ گواردیولا» اظهار کرد: ما می‎خواهیم تا آنجا که می‎توانیم توپ را در اختیار داشته باشیم. برای همین است که من بازیکنانی نظیر آلونسو و تیاگو را می‌خواهم. اما وقتی نوبت به دویدن به دنبال بازیکن دیگر می‌شود، او بدترین بازیکن جهان است. ما به خاطر این با وی قرارداد نبستیم.

سرمربی بایرن مونیخ همچنین به تمجید از عملکرد «روبرت لواندوفسکی» پرداخت.

 

کد مطلب 2501792

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