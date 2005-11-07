اسرائيل طرح نژاد پرستانه يهودي سازي بيت لحم را آغاز كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اماراتي الخليج، رژيم صهيونيستي به بهانه تضمين امنيت مراسم سالگرد درگذشت راحيل همسرحضرت يعقوب (كه همه ساله 13 نوامبر برگزار مي شود) تصميم گرفته شهربيت لحم رامانند سايرشهرها و روستاهاي مهم و استراتژي فلسطين يهودي نشين كند .

مقامات رژيم اسرائيل با مشخص كردن منطقه اي در اطراف قبرراحيل (مسجد بلال بن رباح ) طرح هاي استعماري خود را در داخل شهربيت لحم آغاز كردند.



هدف اسرائيل ازاين اقدام،گسترش دامنه حضور خود دراين منطقه مي باشد، تا از اين طريق مناطق شهر بيت لحم از هم جدا سازند ودرنهايت به منطقه تحت سلطه شهرداري قدس اشغالي ضميمه گردد.

دراين راستا ارتش اشغالگرقدس هفته گذشته به تلاش هاي خود به منظوراجراي طرح ها يهودي كردن منطقه بيت لحم اعتراف كرده واكنون مراحل اساسي اجراي برنامه هاي خود را به بهانه تضمين راحتي برگزاري مراسم عبادي يهوديان پشت سرگذاشته است .



فلسطينيان براين باورند كه اين اقدام اولين گام ارتش اشغالگر قدس براي حضوريهوديان دراين منطقه به حساب مي آيد.



رژيم اسرائيل به بهانه هاي مختلف اجازه ورود فلسطينيان ساكن بيت لحم به اين منطقه را نمي دهد درحالي كه يهوديان با اتوبوس راهي اين منطقه مي شوند.

خالد العزه رئيس كميته مبارزه با شهرك سازي در بيت لحم هم دراين رابطه گفت : اهداف توسعه طلبانه اسرائيل دراين منطقه پس از امضاي توافقنامه اسلو آغاز شد.



وي افزود: هدف اسرائيل دراين منطقه ازبيت لحم كاملا روشن و واضح است و آن اجراي طرح هاي جدا سازي اين منطقه ازبيت لحم ، مصادره صدها متراز زمين هاي كشاورزي و باغات ميوه زيتون فلسطينيان است .

شايان ذكر است، رژيم صهيونيستي پيش از اين طرح يهودي سازي بيت المقدس را آغاز كرد كه براي يهودي كردن كامل بيت المقدس و اخراج فلسطينيان از اين شهربا ابرازي همچون توسعه شهرك سازي،ادامه ساخت ديوارحائل، وضع ماليات هاي بسيارسنگين، سلب تابعيت وتخريب منازل تلاش مي كند تا سال 2020 اين شهررا كاملا يهودي كند.

خليل تفكجي مديراداره نقشه وطراحي در مجمع پژوهش هاي عربي چندي پيش از توطئه اسرائيل با هدف اخراج كامل فلسطينيان از قدس شرقي اشغالي تا سال 2020 خبر داده بود.

تفكجي گفته بود: جمعيت هاي يهودي متعددي به شكل سازمان يافته وسريع باحمايت اسرائيل براي يهودي كردن كامل قدس اشغالي تلاش مي كنند.