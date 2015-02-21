بیش از ۳۸۰۰ پروژه نیمه تمام در استان کرمان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی عصر جمعه در جمع مردم شهر کشکوئیه رفسنجان در حسینیه این شهر، اظهار داشت: بودجه استان کرمان در سال جاری سه هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال بود که تا پایان سال به پنج هزار میلیارد ریال خواهد رسید که بخشی از این بودجه صرف پروژه های نیمه تمام در استان می شود.

وی افزود: سال گذشته دو هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار استانی جذب شد.

استاندار کرمان با بیان اینکه دولت تدبیر و امید تصمیم دارد کارهای اساسی برای مردم انجام دهد، عنوان کرد: اولین قدم این دولت در حوزه درمان و سلامت بود که از مزایای اجرای این طرح بازسازی و احیای بیمارستان های دولتی در سراسر کشور، کاهش هزینه های درمان و زیر پوشش قرار دادن افراد فاقد بیمه بود.

نماینده عالی دولت در استان کرمان در این زمینه ادامه داد: در استان کرمان ۲۰۰ هزار نفر زیر پوشش بیمه درمان قرار گرفتند و در حوزه سلامت استان عقب افتادگی هایی در بیمارستان ها وجود داشت که با بهره برداری از بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی پیامبر اعظم(ص) کاری شاخص در این حوزه انجام شده است و امیدواریم در بخش افزایش تخت های بیمارستانی اقدام جدی شود.

صرف سالانه ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح تحول نظام سلامت

وی ادامه داد: سالانه ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از منابع دولتی صرف اجرای طرح تحول نظام سلامت می شود تا مردم و بیماران دردی جز درد بیماری نداشته باشند.

استاندار کرمان همچنین با اشاره به بحران آب و کمبود آن در این استان اشاره داشت و افزود: برای آبادانی منطقه همه باید دست به دست هم دهند و اکنون که در بحران شدید کمبود آب هستیم کشاورزان تصمیم بر استفاده بهینه از آب های موجود را داشته باشند و محصولاتی مانند زعفران را کشت کنند که آب کمی را می طلبد.

رزم حسینی بیان کرد: قبل از انقلاب ۱۵ هزار هکتار از اراضی رفسنجان زیر کشت پسته رفت در حالی که این اراضی هم اکنون به ۱۰۰ هزار هکتار افزایش یافته و استفاده بیشتر از منابع و آب های زیر زمینی را نشان می دهد که نتیجه آن شوری و کمبود آب است.

به گفته وی اگر بتوانیم اعتماد مردم را جلب کنیم مردم نیز با همدلی در آبادانی و توسعه منطقه پیش قدم می شوند.

ایجاد واحدهای صنعتی مانع از مهاجرت مردم بخش کشکوئیه می شود

امام جمعه کشکوییه رفسنجان نیز در این مراسم اظهار داشت: جاده کشکوییه به شریف‌آباد از جاده‌های پر‌خطر این بخش است به طوری که ‌طی سال جاری پنج کشته داشته که چهار مورد آن در یک روز رخ داده است.

حجت‌الاسلام محمد محرابی افزود: بخش کشکوییه به دلیل خشکسالی دچار گرفتاری‌های زیادی شده و عمده درختان پسته امروز در کوره‌های زغال‌سوزی تبدیل به زغال ‌شده و به سراسر کشور ارسال می‌شود.

وی بیان کرد: دهستان راویز از توابع بخش کشکوییه با وجود ۱۵ روستا تنها هزار و ۴۰۰ نفر جمعیت دارد‌ و در مدرسه این دهستان تنها هشت دانش‌آموز تحصیل می‌کنند.

حجت‌الاسلام محرابی عنوان کرد: منطقه حیدر‌آباد مستعد کشت گلخانه‌ای است که احداث مجتمع دامداری می‌تواند جوابگو باشد که در این راستا تسهیلاتی ارائه شده اما کافی نیست و بیشتر از این باید مورد حمایت قرار گیرد.

وی یکی دیگر از مشکلات این بخش را ناوگان حمل و نقل دانست و گفت: رانندگان این ناوگان با دریافت تسهیلات می‌توانند نسبت به نوسازی آن اقدام کنند که در این راستا حمایت مسئولان لازم است.

حضور دو هزار تبعه بیگانه در کشکوئیه

امام جمعه کشکوئیه تصریح کرد: وجود دو هزار تبعه بیگانه و اشغال شغل جوانان از سویی و ناامنی و سایر معضلات اجتماعی از سوی این اتباع در بخش کشکوییه به وجود آمده است.

محرابی خواستار ارتقای پاسگاه کشکوییه به کلانتری شد و ابراز داشت: حتی خودرو پاسگاه فرسوده است و با توجه به اینکه با امنیت مردم سر و کار دارد باید تجهیزات آن به گونه‌ای باشد که خدمت‌رسانی سریع انجام شود.

وی کمبود فضاهای ورزشی برای جوانان منطقه، راه اندازی کشتارگاه، ایجاد اورژانس در درمانگاه ‌و آمبولانس مجهز را برای این بخش مورد اشاره قرار داد و گفت: حفاری‌های شرکت گاز دو میلیارد تومان خسارت وارد کرده و شرکت گاز هیچ‌گونه خسارتی پرداخت نکرده، همچنین دو مدرسه نیمه‌ساز در این بخش نیازمند کمک دولت برای تکمیل هستند.

امام جمعه کشکوئیه عنوان کرد: یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از سوی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه برای ساخت مصلی شهر کشکوییه تخصیص داده شده است که با ۱۵۰ میلیون تومان دیگر این مصلی ساخته می‌شود.

سفر استاندار به کشکوئیه و رفسنجان

استاندار کرمان در بازدید از بخش کشکوئیه با حضور در گلزار شهدای شریف آباد کشکوئیه به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد و سپس در منزل خانواده شهیدان سید محمود و سید احمد باقری حضور یافت.

بازدید از بند سد کشکوئیه، مرکز بهداشتی درمانی کشکوئیه و کارخانه آسفالت دهیاری ها از دیگر بازدیدهای رزم حسینی بود.

استاندار کرمان در رفسنجان نیز از بخش های مختلف بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)، کارخانه پسته لورا، عمارت باقری بازدید کرد و سپس با حضور وی ستاد مثلث توسعه اقتصادی رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی تشکیل و دو تفاهمنامه به امضا رسید.