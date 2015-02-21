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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۲۹

استفاده از شبكه های اجتماعی رفتار افرادرا تحت تاثیر قرار داده است

استفاده از شبكه های اجتماعی رفتار افرادرا تحت تاثیر قرار داده است

مدیرکل حراست کمیته امداد امام خميني (ره) گفت: در عصر حاضر تمام اطلاعات افراد و خانواده ها با وجود شبكه هاي اجتماعي در دسترس همگان است و تعاملات و رفتارهاي عادي افراد را تحت تأثير قرار داده اشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحبیب شکرآبی در نشست شوراي مديران كميته امداد استان تهران اظهار کرد: در عصر امروز با دو ویژگی مهم انفجار اطلاعات و انقلاب ارتباطات روبه‌رو هستیم و ارتباط‌گیری با توجه به این دو مهم بسیار آسان است.

وی افزود: امروزه به دلیل ورود به انقلاب ارتباطات بسیاری از مسائل در کوتاه‌ترین زمان به سراسر دنیا مخابره می‌شود در کنار داشتن محاسن و نکات مثبت نکات منفی نیز دارد.

مدیرکل حراست کمیته امداد امام خميني (ره) تصریح کرد: متاسفانه استفاده خانواده‌ها را از شبكه هاي اجتماعي و اينترنت الگوی تربیتی فرزندان را دستخوش تغییرات زیادی نموده که با گذشته بسیار متفاوت است.

مدیرکل حراست کمیته امدادامام خميني (ره عنوان كرد: دشمن بسیاری از ارزش‌های دینی و انقلابی را با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها هدف قرار داده است.

شکرابی با بيان اينكه دشمن در حوزه فرقه‌سازی که برای مسلمانان به صورت گسترده برنامه دارد؛خاطرنشان كرد: مهم‌ترین هدف دشمن از این برنامه‌ها ایجاد شکاف و گسست در بین مسلمانان است كه در این راستا روشنگری و بصیرت‌افزایی به عنوان دو اصل مهم باید مورد توجه قرار گیرد

کد مطلب 2501801
مهناز قربانی مقانکی

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