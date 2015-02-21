استفاده از شبكه های اجتماعی رفتار افرادرا تحت تاثیر قرار داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحبیب شکرآبی در نشست شوراي مديران كميته امداد استان تهران اظهار کرد: در عصر امروز با دو ویژگی مهم انفجار اطلاعات و انقلاب ارتباطات روبه‌رو هستیم و ارتباط‌گیری با توجه به این دو مهم بسیار آسان است.

وی افزود: امروزه به دلیل ورود به انقلاب ارتباطات بسیاری از مسائل در کوتاه‌ترین زمان به سراسر دنیا مخابره می‌شود در کنار داشتن محاسن و نکات مثبت نکات منفی نیز دارد.

مدیرکل حراست کمیته امداد امام خميني (ره) تصریح کرد: متاسفانه استفاده خانواده‌ها را از شبكه هاي اجتماعي و اينترنت الگوی تربیتی فرزندان را دستخوش تغییرات زیادی نموده که با گذشته بسیار متفاوت است.

مدیرکل حراست کمیته امدادامام خميني (ره عنوان كرد: دشمن بسیاری از ارزش‌های دینی و انقلابی را با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها هدف قرار داده است.

شکرابی با بيان اينكه دشمن در حوزه فرقه‌سازی که برای مسلمانان به صورت گسترده برنامه دارد؛خاطرنشان كرد: مهم‌ترین هدف دشمن از این برنامه‌ها ایجاد شکاف و گسست در بین مسلمانان است كه در این راستا روشنگری و بصیرت‌افزایی به عنوان دو اصل مهم باید مورد توجه قرار گیرد