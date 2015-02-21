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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۴۰

قهرمانی استقلال در مسابقات لیگ والیبال یادواره شهدای نظم و امنیت

قهرمانی استقلال در مسابقات لیگ والیبال یادواره شهدای نظم و امنیت

گلپایگان - رئیس هیئت والیبال شهرستان گلپایگان گفت: در فینال مسابقات والیبال یادبود شهدای نظم و امنیت شهرستان گلپایگان تیم استقلال قهرمان و تیم هالیدی نایب قهرمان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مسابقات لیگ والیبال شهرستان گلپایگان یادواره شهدای نظم و امنیت با حضور ۶ تیم از شهرستان های گلپایگان و خوانسار بصورت دوره ای برگزار شد، اظهار داشت: این دوره از مسابقات لیگ والیبال با حضور تیم های؛ استقلال، هالیدی، نظام مهندسی، بسیج، جواهری خوانسار و گلشهر از نیمه اول آذرماه سالجاری آغاز شد و پس از دیدار رده بندی بین ۴ تیم اول تا چهارم تیم والیبال نظام مهندسی سوم و تیم بسیج مقام چهارم را کسب کردند.

رئیس هیئت والیبال شهرستان گلپایگان افزود: این دوره از مسابقات لیگ والیبال شهرستان که همزمان با شهادت ۵ نفر از عزیزان شهدای نظم و امنیت همراه شد به پاسداشت مقام این عزیزان یادواره شهدای نظم و امنیت نامگذاری شد.

وی با اشاره به اینکه مسابقه فینال شامگاه جمعه با حضور خانواده معظم شهدای نظم و امنیت، مسوولین و علاقمندان به ورزش در سالن ۱۷ شهریور گلپایگان برگزار شد تصریح نمود: تیم والیبال استقلال گلپایگان در مسابقه فینال موفق شد با نتیجه ۳ بر ۱ بر تیم هالیدی غلبه کند و مقام قهرمانی را کسب کند.  

به گزارش مهر، در پایان فینال لیگ والیبال شهرستان گلپایگان مدال بازیکنان تیم های ۳ رده سنی بزرگسالان، نوجوانان و آتیه سازان و کاپ قهرمانی تیم های  برتر از سوی مسولین به آنان اهداء شد.

کد مطلب 2501802

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