بیژن مغانلو با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: به دلیل آسیب دیدگی بهنام اسبقی رقابتهای انتخابی این وزن به زمان دیگری موکول شد و در سایر اوزان مسابقات انتخابی بین نفرات حاضر در اردو برگزار و ترکیب اصلی برای اعزام به مسابقات جهانی مشخص خواهد شد. تکلیف آن یک وزن نیز دو هفته دیگر مشخص می شود.

وی در مورد برنامه فشرده تکواندو در هفته گذشته و هفته جاری گفت: ما برنامه های خود را به صورت کامل ابتدای سال جاری به فدراسیون اعلام کردیم و طبق برنامه باید لیگ برتر تا الان تمام شده باشد ولی مشکل اینجاست که به دلیل برخی مسائل لیگ با تاخیر آغاز شد و همین موضوع تداخل ایجاد کرد.

سرمربی تیم ملی تکواندو در ادامه افزود: مسابقات دهه مبارک فجر و جام باشگاههای آسیا را پشت سر گذاشتیم و با تمرکز نفرات خود در دو تیم به دنبال بیشترین امتیاز از این دو رویداد داخلی بودیم که تا حدود زیادی نیز به هدف خود رسیدیم. ما باید به نحو احسن از این فرصت بهره می بردیم.

مغانلو ادامه داد: من به عنوان سرمربی تیم ملی تنها به المپیک 2016 نگاه نمی کنم. هدف ما کسب چهار سهمیه و مهمتر از آن کسب چهار مدال از المپیک "ریو"ست ولی نیم نگاه ما به المپیک 2020 است. برخی نفراتی که توان حضور در این رویداد بزرگ را دارند هم اکنون در اردو حاضر هستند و ما برای آینده سازان تکواندو کشور تدارک یک برنامه دقیق را دیده ایم تا هیچ زمانی دستمان خالی نشود.

وی در خصوص مصدومیت بهنام اسبقی گفت: بهنام تحت نظر پزشک تیم ملی است و با دو هفته استراحت می توانند تمرینات خود را پیگیری کند. ما در وزن 68- کیلوگرم پس از بهبودی وی ، مسابقات انتخابی را برگزار خواهیم کرد که نورمحمدی ، معتمد ، اسبقی و احتمالا نصر در این مسابقات شرکت می کنند.

سرمربی تیم ملی به تغییر وزن برخی نفرات حاضر در اردو گفت: هدف ما انتخاب بهترین تیم برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان است. به نفرات حاضر در اردو اعلام کرده ایم که در صورت تمایل می توانند تغییر وزن و این خود تکواندوکاران بستگی دارد . ولی در صورت تغییر وزن باید نفر اول وزن جدید را شکست دهند. البته ما برای انتخاب فقط به مسابقات انتخابی نظر نداریم و کلیه تورنمنت ها نیز ملاک است و شرایط را برای همه نفرات حاضر در اردو تشریح کرده ایم.

مغانلو به برنامه های فشرده تیم ملی در سال آینده اشاره کرد و گفت: علاوه بر مسابقات قهرمانی جهان ، چهار مرحله مسابقات جایزه بزرگ را نیز پیش رو داریم. بر اساس قوانین فدراسیون جهانی در هر وزن 60 امتیاز از تورنمنت ها ، 200 در مسابقات جایزه بزرگ و 120 امتیاز از مسابقات جهانی می توانیم کسب کنیم که مجموع آن 380 امتیاز است. به همه نفرات گفته ایم که امتیازات گذشته را فراموش کرده و برای این 380 امتیاز تلاش کنند تا بتوانیم به خواسته خود که همان چهار سهمیه المپیک است دست پیدا کنیم.

وی در پایان گفت: بعد از مسابقات جهانی و اتمام رقابتهای لیگ برتر تیم ملی برای حضور در رقابتهای بین المللی هلند آماده می شود و در ادامه برنامه ها روی حضوری موفق در مسابقات جهانی تمرکز خواهد يافت.