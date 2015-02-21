مدارس پلدختر به دلیل شدت گرد و غبار تعطیل شد

رضا آریایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود گرد و غبار به استان لرستان اظهار داشت: به دلیل شدت این گرد و غبار و همچنین آلودگی شدید هوا همه مدارس شهرستان پلدختر تعطیل اعلام شد.

وی بیان داشت: در حال حاضر آلودگی هوا در این شهرستان تا ۱۲ برابر حد مجاز رسیده و در شرایط خطرناک قرار دارد.

مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان ادامه داد: به دلیل این شدت آلودگی هوا همه مدارس شهرستان پلدختر طی روز جاری یعنی شنبه تعطیل اعلام شده است.

آریایی همچنین از آماده باش اورژانش و مراکز درمانی در سطح شهرستان پلدختر خبر داد.

بنا بر این گزارش، همچنین به دلیل بارش سنگین برف و برودت هوا مدارس دوره ابتدایی و اول متوسطه شهرهای الیگودرز و نورآباد استان لرستان و همچنین بخش های تابعه آنها در نوبت صبح امروز تعطیل اعلام شد.