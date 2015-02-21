کمیته امداد توسعه دهنده شبكه ارتباط مردمی

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پاليزبان در نشست شوراي مديران كميته امداد استان تهران گفت: كميته امداد خميني (ره) توسعه دهنده شبكه ارتباطي و حمايت هاي مردمي و كارآمد براي انجام كارهاي عميق و ماندگار، زودبازده و اثربخش در ميان اقشار آسيب پذير جامعه با رعايت اصول و مطلوبيت است.

رئيس مركز برنامه ريزي و فن آوري اطلاعات كميته امداد امام خميني (ره) ابراز داشت: محور دوم برنامه هاي اين نهاد پيشتاز بودن در احياء و ترويج سنت هاي حسنه اسلامي ، تقويت همبستگي هاي اجتماعي، حس همگرايي در تأمين اصل هدايت ،عدالت و رضايت اجتماعي است.

پاليزبان گفت: به تصور برخي وظيفه امداد فقط خدمت به محرومين است؛ محور دوم وظيفه امداد وجه مردمي بودن كميته امداد است؛ واسطه بودن امداد بين خيرين و مردم است؛و كمك به خيرين يكي از مهمترين كارهايي است كه توسط امداد انجام مي شود.

رئيس مركز برنامه ريزي و فن آوري اطلاعات كميته امداد امام خميني(ره) با اشاره به سخني از امام راحل گفت: در كميته امداد شما مأموريت داريد توسط مردم و كمك دولت كار خدمت به محرومين را انجام دهيد.

وي يادآور شد: فلسفه انقلاب اسلامي به مردمي بودن آن است، به وحدت در ميان اقشار مردم است .

پاليزبان در ادامه به ايجاد شبكه هاي مردمي اشاره كرد و اظهار داشت : شبكه هاي نيكوكاري در راستاي عدالت اجتماعي ايجاد شده است و تحت مقررات امداد فعاليت مي نمايد.

وي اظهار كرد: افرادي كه در رأس اين شبكه ها فعاليت مي نمايند توسط كميته امداد گزينش شده و به صورت هيأت امنايي فعاليت مي نمايند.

رئيس مركز برنامه ريزي و فن آوري اطلاعات كميته امداد امام خميني (ره) تصريح كرد: هيأت امناي هر شبكه نيكوكاري با اولويت امام جماعت محله، ريش سفيد و فردي كه توسط مردم همان محله و كميته امداد تأييد شود؛ امور حمايتي و مشاركتي محرومين و خيرين محله را با نظارت كميته امداد امام خميني (ره) انجام مي دهد.