پیکر فرمانده شهید پس از ۳۲ سال چشم انتظاری شناسايی شد

به گزارش خبرنگار مهر، چندي است با تدبير ستادكل نيروهاي مسلح برای شناسايي هويت شهداي گمنام در كشور از خانواده شهدا نمونه دي ان اي گرفته می شود که تاكنون چندتن از خانواده ها كه سالها منتظر شناسايي پيكر پاك شهيد خود بودند از چشم انتظاري بيرون آمده اند.

در همین راستا با شناسايي هويت سه شهيد همداني تاكنون، نماینده کمیته جست و جوی مفقودین در استان از شناسایی پیکر مطهر پاسدار شهید فتح الله نظری پس از ۳۲ سال مفقودی خبر داد كه در سال ۹۲ در پايگاه دوم شكاري شهر تبريز به خاك سپرده شده است.

محمد جواد زمرديان در گفتگو با مهر عنوان كرد: شهید فتح الله نظری در سال ۱۳۴۱ در روستای زیرابید از توابع ملایر چشم به جهان گشوده و پس از گذراندن تحصیلات ابتدايی، برای ادامه تحصیل به روستای حسین آباد شاملو رفت.

وی ادامه داد: این شهید پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل سپاه پاسداران در سال ۵۸ و در سن ۱۷ سالگی به فرمان امام (ره) لبیک گفته و به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ملحق شد.

زمردیان درباره نحوه شهادت این شهید نیز اظهار داشت: وي در مناطق جنگی به ماموریت های مختلف پرداخته و با توجه به لیاقتی که از خود نشان داد در آخرین ماموریت خود به عنوان فرمانده گروهان در منطقه قصر شیرین پس از نبردی جانانه و مظلومانه در ۱۵/۵/ ۱۳۶۱ در عملیات ثارالله به فیض شهادت نائل شد که به دلیل وضعیت جغرافیای منطقه و اشرافیت دشمن امکان انتقال پیکر وی و همرزمانش میسر نشد.

وی ادامه داد: پس از سالها انتظار در سال ۹۱ بقایائی از پیکر مطهر شهدای آن منطقه توسط نیروهای کمیته جست و جوی مفقودین کشف شد که به دلیل عدم وجود مدارک شناسائی همراه شهیدان این بدنهاب مطهر، پس از برداشت نمونه استخوان به عنوان شهید گمنام، در مناطقی از کشور آرام گرفته تا مایه فخر، عزت و اقتدار ایران و ایرانی شود.

نماینده کمیته جست و جوی مفقودین در استان در خصوص نحوه شناسائی هویت این شهید گفت: در اردیبهشت سال ۹۳ و پس از تشکیل نمایندگی کمیته جست و جوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح در استان و آغاز عملیات اخذ نمونه های خونی از والدین معظم شهدا، در بهمن ماه سال جاری انطباق نمونه خونی حبیب الله نظری پدر شهید، با پیکری آرمیده در پایگاه هوائی دوم شکاری شهید فکوری تبریز مثبت و مشخص شد آن شهید والامقام کسی جز سرهنگ پاسدار شهید فتح الله نظری، از فرماندهان لشگر ۳۲ انصار الحسین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان همدان نیست.

وی افزود: در پی انتشار این خبر، فرمانده نیروی هوائی ارتش دستور برگزاری مراسم با شکوه تجلیل از مقام شهید و خانواده وی را ابلاغ نموده که بر این اساس مقرر شد ابتدا گروهی از فرماندهان و پیشکسوتان نیروی هوائی با عزیمت به منزل شهید مراتب ادای احترام به مقام شهید و خانواده وی را به جای آورده و سپس به صورت گروهی متشکل از خانواده شهید، مسئولان شهرستان و فرماندهان نظامی برای زیارت مزار شهید عازم تبریز شوند.

زمردیان ادامه داد: چهارم اسفند مراسم استقبال از خانواده شهید و تجلیل از مقام شهید توسط فرماندهان و پرسنل نیروی هوائی، مسئولان و مردم تبریز در پایگاه هوائی دوم شکاری شهید فکوری تبریز برگزار و مراسمی نیز در همدان و زادگاه شهید برگزار خواهد شد .

گفتني است مادر شهید فتح الله نظری در سال ۱۳۹۰ به رحمت ایزدی پیوسته و درحال حاضر شهید دارای پدر، چهار برادر و دو خواهر است.