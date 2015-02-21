به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا زالی صبح شنبه در مراسم رونمایی از سامانه آنلاین صدور پروانه مطب که با حضور وزیر بهداشت در محل سازمان نظام پزشکی برگزار شد، افزود: در ذیل قانون نظام پزشکی بحث صدور پروانه مطب مطرح است به طوری که در حال حاضر پروانه مطب در ۱۰۷ شهر کشور برای پزشکان صادر می شود.

وی با اشازه به رونمایی سامانه آنلاین صدور پروانه مطب، گفت: این سامانه از سال آینده در تمام ۱۰۷ شهر دارای نظام پزشکی عملیاتی خواهد شد.

زالی با تاکید بر اهمیت موضوع امنیت صدور پروانه مطب، تصریح کرد: کاهش اتلاف وقت پزشکان برای صدور پروانه مطب از دیگر ویژگی های این سامانه است.

وی ادامه داد: بالغ بر ۱۲۰ هزار برگه کاغذی برای صدور پروانه مطب با راه اندازی این سامانه از بین می رود و تمام مکاتبات الکترونیکی خواهد شد، همچنین بالغ بر ۴۱۰ هزار فقره مکاتبه در سال ساماندهی خواهد شد.

در ادامه، دکتر محمد جهانگیری معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی نیز با اعلام اینکه صدور پروانه مطب ۶۰ هزار تومان هزینه برای سازمان نظام پزشکی دارد، گفت: ۲۲۰ هزار تومان هزینه نیز به صورت غیرمستقیم توسط جامعه پزشکی برای صدور پروانه مطب هزینه می شود که با راه اندازی سامانه آنلاین، هزینه ها به حداقل می رسد.

وی با تاکید بر سیستم تعیین هویت و تعیین صلاحیت پزشکان در سامانه آنلاین، افزود: با راه اندازی این سامانه مشکلات بیمه ها برای پرداخت مطالبات پزشکان نیز برطرف می شود.