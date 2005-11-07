عليرضا داوودنژاد قصد ساخت يك فيلم جنگي دارد

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، عليرضا داوودنژاد قصد دارد يك فيلم جنگي با عنوان " بازي لطيف " را جلوي دوربين ببرد. فيلمنامه اين فيلم سينمايي توسط قربان محمدپور نوشته شده است كه دومين تجربه همكاري وي با عليرضا داوودنژاد محسوب مي شود.

داستان اين فيلم درباره رزمنده اي است كه در عملياتي بر اثر اصابت تركش دو چشم خود را از دست مي دهد، به همين دليل رزمنده اي مامور مي شود تا به عنوان راهنما، رزمنده نابينا را به عقب برگرداند. اما در حين برگشت راهنما كشته مي شود و رزمنده نابينا مجبور مي شود خودش را به نيروهاي خودي برساند، اما غافل از اين كه بيراه مي رود و...

تهيه كنندگي اين فيلم بر عهده محمدباقر آشتياني است و تاكنون زمان فيلمبرداري مشخص نشده است.

قربان محمدپور، فيلمنامه نويس " بازي لطيف " تاكنون فيلمنامه هاي فيلم هايي همچون بله برون، داوود موثقي، قلقلك به كارگرداني مسعود نوابي، گانگستر، رسوايي به كارگرداني بهرام كاظمي نوشته است.