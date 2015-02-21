اسکان مسافران نوروزی در ۴ پارک کرمان/ چیدمان سفره های هفت سین

ایمان سیف‌الهی در گفتگو با خبرنگار مهر به آماده‌سازی و تجهیز پارک‌های شهید باهنر، مسافر، مادر و مجموعه‌ جنگل قائم برای اسکان مسافران نوروزی اشاره کرد.

وی با بیان اینکه مسافران باید تنها در پارک‌های مذکور اقدام به نصب چادر مسافرتی کنند، گفت: شهرداری از خدمات دهی به مسافرانی که در پارک‌هایی غیر از پارک‌های مذکور اسکان یابند، معذور است.

سیف الهی با بیان اینکه این سازمان طبق روال سال‌های گذشته، به چیدن تعدادی سفره‌ هفت‌سین متنوع در نقاط مختلف شهر کرمان اقدام می‌کند، افزود: یک سفره‌ هفت‌سین مقابل این سازمان در مجموعه‌ جنگل قائم و همچنین تعدادی سفره هفت سین در ابعادی کوچک تر در پارک‌های شهید مطهری، مادر و شهید باهنر و مجموعه‌ حیات وحش نیز در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری کرمان گفت: برای استقبال از نوروز، تمام نقاط اصلی شهر برای گل ‌کاری فصلی شناسایی شده و به زودی این نقاط گل‌ کاری خواهد شد.

سیف‌الهی اظهار داشت: همچنین این سازمان عملیات گل‌ آرایی اطراف سفره‌های هفت‌سین چیده شده در سطح شهر را انجام می دهد.

وی تصریح کرد: روشنایی کلیه پارک‌ها، بهسازی و مناسب ‌سازی تمام سرویس‌های بهداشتی پارک‌ها که در دستور کار سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری کرمان قرار گرفته است، تا آغاز سال جدید انجام می پذیرد.