روسف استوارنامه سفیر اندونزی را نپذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دیلما روسف استوارنامه سفیر جاکارتا را در اعتراض به اعدام ماه گذشته «مارکو آرچر کاردوسو موریه» یکی از شهروندان کشورش در اندونزی به اتهام قاچاق مواد مخدر نپذیرفت.

روسف همچنین هشدار داد که روابط برزیل و اندونزی در پی اعدام این شهروند 53 ساله برزیلی هنگام ورود به اندونزی به اتهام حمل بیش از 13 کیلوگرم کوکایین متشنج می شود.

وزارت امور خارجه اندونزی نیز ضمن ابراز تاسف درباره اقدامات دولت برزیل، سفیر این کشور در جاکارتا را برای تسلیم یادداشت اعتراضی احضار کرده و اعلام کرد هیچ کشور خارجی حق ایجاد اختلال در روند اجرای قانون در اندونزی از جمله قانون مبارزه با مواد مخدر را ندارد.