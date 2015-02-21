متلاشی شدن ۲۰۰۰ باند مواد مخدر در ۱۱ ماهه امسال

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی مویدی در حاشیه گردهمایی روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور در جمع خبرنگاران با تشریح عملکرد ۱۱ ماهه گذشته پلیس مبارزه با مواد مخدر، گفت: در ۱۱ ماهه گذشته کشفیات مواد مخدر توسط ناجا ۴۴۵ تن گزارش شده است که بیشترین کشفیات ما در شرق و حاشیه شرقی کشور اتفاق افتاده است.
وی افزود: در راستای اجرایی کردن برنامههای سال ۹۳ ناجا، با در نظر گرفتن اولویتها، مواد مخدر یکی از اولویتهای بسیار مهم ناجا برشمرده شده؛ بر همین اساس ماموریتهای ناجا در کشف مواد مخدر و دستگیری قاچاقچیان ۶۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در ادامه با اشاره به افزایش سه درصدی درگیری ماموران پلیس با قاچاقچیان در سال گذشته، گفت: طی عملیاتهای متعددی که ماموران پلیس ناجا انجام دادهاند، ۹۰ نفر از قاچاقچیان مسلح به هلاکت رسیدند که این تعداد نشاندهنده رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته است.
مویدی همچنین گفت: در زمینه زخمی شدن قاچاقچیان مسلح ۶ درصد افزایش داشتیم و متاسفانه ۸ نفر از همکاران ما طی انجام عملیاتهای مسلحانه، به درجه رفیع شهادت رسیدهاند.
وی ادامه داد: ناجا با هدفگذاریهای دقیق توانسته است بیش از ۲۰۰۰ باند مواد مخدر را در کشور شناسایی و متلاشی کند؛ تا جایی که معتقدیم به لحاظ پیچیدگی بحث مواد مخدر، تنها راه مبارزه با قاچاقچیان، برخورد فنی، تخصصی و حرفهای پلیس با قاچاقچیان است و در این زمینه خوشبختانه به توفیقات خوبی هم رسیدهایم.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: در سال آینده نیز مبارزه با مواد مخدر در اولویت برنامههای ناجا است.
مویدی افزود: در سال بعد نیز به همین منوال عمل میکنیم و در صدد آن هستیم که با بسیج امکانات و برنامههای دیگر دستگاههای مسئول در امر مبارزه با مواد مخدر بتوانیم مصرف مواد را در کشور کاهش دهیم.
وی درباره مصرف مواد مخدر صنعتی و روانگردانها، گفت: یکی از راههای مقابله با مواد مخدر صنعتی این است که مردم و به خصوص خانوادهها را از تبعات متعدد استفاده از این مواد آگاه کنیم. بخش دوم اقدامات نیز شامل اقدامات فنی و تخصصی در حوزه پلیس مبارزه با مواد مخدر است. بخش سوم نیز مربوط به دستگاههای متولی در زمینه برخورد و مبارزه با مواد مخدر است که باید این دغدغه را داشته باشند که مردم و خصوصا خانوادهها را از عوارض مصرف این گونه مواد آگاه کنند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در مورد مراکز بهداشتی که برای افراد تزریقی ایجاد شده است، گفت: بخشی از این مراکز که تحت نظارت وزارت بهداشت است و مجوز دارد، از نظر ما قانونی است و با آنها همکاری متقابلی داریم اما با بخشی که فاقد مجوزهای قانونی لازم است، به شدت برخورد میکنیم.
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