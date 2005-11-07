دكتر علي اكبر شرفي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" در خصوص نحوه اختصاص بودجه براي شركت در كنگره هاي بين المللي علمي پزشكي افزود : دانشگاه ها علاوه بر هزينه شركت در كنفرانس، مبالغي نيز تحت عنوان حق ثبت نام پرداخت مي كنند كه دانشگاه علوم پزشكي ايران در سال گذشته براي يكصد نفر از محققان به طور متوسط براي هر فرد 600 دلار معادل 6 ميليون ريال پرداخت كرده است.

وي اظهار داشت: از حدود 30 ميليون ريال هزينه حضور در كنگره هاي بين المللي فرد بايد مبلغي در حدود 5 تا 10 ميليون ريال را به طور شخصي پرداخت كند كه البته بقيه هزينه ها توسط دانشگاه تأمين مي شود.

دانشگاه علوم پزشكي ايران در سال گذشته براي يكصد نفر از محققان به طور متوسط براي هر فرد 600 دلار معادل 6 ميليون ريال پرداخت كرده است

اين متخصص فيزيك پزشكي تأكيد كرد : دانشگاه مقالات اعضاي هيات علمي و اعتبار علمي كنگره ها را مورد بازبيني و بررسي قرار مي دهد اما با اين وجود ديدگاه اصلي دانشگاه حضور گسترده در اين گونه مجامع است.

وي اضافه كرد: زماني كه در ميان ليست اعضاي شركت كننده در يك كنگره معتبر تعداد قابل قبولي استاد ايراني حضور داشته باشند با توجه به توانايي اين اساتيد و ارتباط موثر آنان با متخصصين خارجي، اين حضور تأثير قابل توجه اي در پيشرفت هاي پزشكي كشور خواهد داشت.

معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ايران تأكيد كرد: محققان ايراني تنها براي خواندن مقالات كنگره به كشورهاي ديگر نمي روند زيرا مقاله به راحتي در هر نقطه اي از دنيا قابل دسترسي است اما بيشتر كنگره ها داراي كارگاه هاي آموزشي هستند كه حضور در آن بسيار حايز اهميت است.

وي حضور مداوم و متعدد اعضاي هيات علمي و پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكي ايران را در اين كنگره ها مطلوب توصيف كرد و افزود: وزارتخانه اكنون امكانات قابل توجهي را به اين امر اختصاص داده است كه البته در اين ميان مشاركت افراد نيز اهميت دارد.

زماني كه در ميان ليست اعضاي شركت كننده در يك كنگره معتبر تعداد قابل قبولي استاد ايراني حضور داشته باشند، اين حضور تأثير قابل توجه اي در پيشرفت هاي پزشكي كشور خواهد داشت

شرفي با بيان اين مطلب كه حضور چند سخنران خارجي دليلي بر بين المللي بودن يك كنگره علمي پزشكي نيست، ياد آور شد : عنوان بين المللي به كنگره اي اطلاق مي شود كه شركت كننده خارجي براي شركت در آن با ارائه مقاله و يا بدون آن به عنوان مستمع هزينه ثبت نام پرداخت كرده باشد.

وي با تأكيد بر تلاش هاي صورت گرفته براي ارتقاي سطح علمي كنگره هاي داخلي خاطرنشان كرد : افزايش محتواي علمي همايش هاي داخلي، حضور بيشتر اساتيد و متخصصين خارجي رشته هاي مختلف در اين همايش ها و تخصيص امتيازهاي بازآموزي از جمله اين تلاش ها است.

اين استاد دانشگاه گفت: بايد اذعان كرد با وجود كاستي هاي متعدد، كيفيت و سطح كنگره هاي داخلي افزايش يافته و تعداد شركت كنندگان دانشجو و متخصص با گذشته ديگر قابل مقايسه نيست.