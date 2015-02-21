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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۲۲

اعلام زمان و دستور جلسه بعدی شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي

اعلام زمان و دستور جلسه بعدی شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تحصیلات تکمیلی وزارت علوم اعلام کرد: جلسه بعدی شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي 16 اسفند ماه برگزار می شود.

دکترعبدالرحیم نوه ابراهیم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زمان برگزاری جلسه بعدی جلسه شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي گفت: این جلسه 16 اسفند ماه برگزار می شود.

وی در خصوص دستور جلسه بعدی شورای عالی برنامه ریزی آموزشی گفت: آیین‌نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و اگر زمان اجازه دهد دوره دکتری در این جلسه مطرح می شود که احتمالا تغییراتی خواهند داشت.

براساس این گزارش، درجلسه اول این شورا مقررشد رشته های منسوخ شده در دفترچه کنکور سال ۹۶-۹۵ حذف شود و دانشگاه ها فرصت دارند این رشته ها را تا شهریور یا اوایل مهر۹۴ شناسایی و اعلام کنند.

کد مطلب 2501821
زهرا سیفی

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