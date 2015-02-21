تسهیلات جدید برای فروش استقلال و پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از لغو مزایده رسمی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به دلیل آنچه که عدم استقبال از سوی متقاضیان اعلام شده بود مسئولان سازمان خصوصی سازی و هیات واگذاری بررسی‌های تازه‌ای را در این باره انجام دادند و در جلسه امروز شنبه که در این باره برگزار شد شرایط جدید مزایده دو باشگاه یاد شده مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

جعفر سبحانی مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی در این باره به خبرنگار مهر گفت: امروز جلساتی در این باره برگزار شده و جلسات دیگری نیز انجام خواهد گرفت اما آنچه مسلم است امروز اطلاعیه جدید سازمان خصوصی سازی منتشر خواهد شد که شامل دو سه نکته اساسی است.

وی اضافه کرد: یکی از نکته‌های این اطلاعیه این است که خریدار از شرایط جدید واگذاری این دو باشگاه مطلع خواهند شد. بر این اساس در قیمت پایه واگذاری دو باشگاه تغییری ایجاد نخواهد شد و همان مبلغ ۲۹۰ میلیارد تومان که در مرحله نخست در نظر گرفته شده بود این بار هم مبلغ پایه همان است اما در شرایط واگذاری تسهیلات تازه‌ای ایجاد شده است.

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی درباره این تسهیلات عنوان کرد: قبلا اعلام شده بود که خریدار باید ۴۰ درصد مبلغ کل را نقد پرداخت کند و ۶۰ درصد باقی مانده باید طی چند قسط در دو سال در اختیار دولت قرار گیرد اما اکنون شرایط به گونه‌ای شده که به احتمال فراوان تسهیلات تازه‌ای مورد تصویب قرار می‌گیرد تا متقاضیان با توجه به شرایط جدید راحت‌تر بتوانند اقساط خود را به دولت پرداخت کنند.

سبحانی همچنین توضیح داد: اطلاعیه آگهی این مزایده در همین هفته و حتی ممکن است فردا یکشنبه در روزنامه ها منتشر شود و به طور حتم مزایده در این اسفندماه برگزار خواهد شد که هیات واگذاری تاریخ دقیق آن را مشخص و اطلاع رسانی می کند.