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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۱۲

لیگ برتر والیبال نشسته؛

نتایج هفته ششم رقابتهای لیگ برتر والیبال نشسته

نتایج هفته ششم رقابتهای لیگ برتر والیبال نشسته

رقابتهای هفته ششم از مرحله برگشت لیگ برتر والیبال نشسته با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آبادان تیم‌های پالایش نفت آبادان و ذوب آهن اصفهان با هم رو به رو شدند که این دیدار با نتیجه سه بر صفر به سود میزبان خاتمه یافت.

گز سکه اصفهان نیز میزبان ثامن الحجج سبزوار بود و با نتیجه سه بر صفر از میهمان خود شکست خورد.

سومین دیدار این هفته نیز در تبریز بین تیم‎های گسترش فولاد تبریز و روانکارهای گنبد برگزار شد و تیم میزبان موفق شد با نتیجه سه بر یک از تیم روانکارها پیشی بگیرد.

آخرین دیدار این هفته هم به میزبانی گچساران و بین تیم‎های نفت و گاز گچساران و شهرداری ارومیه انجام شد که نتیجه این دیدار نیز سه بر یک به سود تیم میزبان، نفت و گاز گچساران خاتمه یافت.

با پایان یافتن دیدارهای این هفته، مسابقات هفته هفتم طی روزهای 7 و 8  اسفند به میزبانی گچساران، سبزوار، اصفهان و آبادان برگزار خواهد شد.

 

کد مطلب 2501823

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