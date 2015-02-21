اراده جدی ما رفع مسائل بازنشستگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی ربیعی درآیین بدرقه اولین گروه بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی اعزامی به مشهد مقدس افزود: سن بازنشستگی، رسیدن ثمر ونتیجه بخشی بیشتر برای جامعه است.

وی بازنشستگان را فرصت جامعه نامید و افزود: دولتها در مقابل مستمری بگیران مسئول هستند و جامعه باید برای ارزش گذاری بیشتر به این قشر اقدام کند.

دکتر ربیعی با بیان اینکه در سازمان تأمین اجتماعی، بیمه شدگان وبازنشستگان، صاحب وکارفرما هستند، تصریح کرد: وظیفه مابه عنوان مسئول، جلوگیری از هزینه های اضافی و سخت گیری در منابع بیمه شدگان و افزایش کارآمدی این سیستم است.

وی افزود: کارکرد تأمین اجتماعی، افزایش امنیت روانی بیمه شدگان است و ما نیز به عنوان امانتداراز هیچ تلاشی کوتاهی نمی کنیم.

وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی با اشاره به بهبودی وضعیت درمان افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی گفت: احداث بیمارستان هایی با برند میلاد یکی از برنامه هاست و در حال حاضر بیمارستان شهید فیاض بخش با همین استاندارد در حال ساخت است که در آینده به بازنشستگان خدمات مطلوبی ارائه می کند.

وی افزود: در طرح کرامت رضوی مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی به ترتیب اولویت به مشهد مقدس مشرف می شوند.

وی در خصوص ایجاد مسکن برای بازنشستگان گفت: ۷ ماه طول کشید تا در این خصوص تفاهم نامه ای با وزارت مسکن انجام شود و این طرح از سال آینده با مشارکت بازنشستگان آغاز می شود.

دکتر ربیعی با اشاره به پرداخت عیدی به بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در بهمن ماه افزود: اختصاص ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات، ایجاد خانه های امید، آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای به فرزندان بازنشستگان از دیگر برنامه هاست.