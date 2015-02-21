وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پاکدشت سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور افتتاح مجمتع ورزشی کارگران شهرستان پاکدشت به همراه مسئولان وزارت تعاون و استانداری تهران در شهرستان پاکدشت حاضر شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بدو ورود به شهرستان پاکدشت مورد استقبال مسئولان و مدیران اجرایی این شهرستان از جمله علیرضا قاسمی فرزاد فرماندار، فرهاد بشیری نماینده پاکدشت در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و به همراه مسئولان شهرستان برای بازدید از مجمتع ورزشی کارگران در این مجمتع حضور یافت.

شهرستان پاکدشت، دارای ظرفیت ها و پتانسیل های متعدد ورزشی است که افتتاح مجمتع کارگران این شهرستان برای استفاده از فعالان کارگری و جوانان علاقه مند به ورزش می تواند در رشد و توسعه ورزش این شهرستان نقش مهم و غیر قابل انکاری را ایفا می کند

زمین فوتبال این مجموعه نیز از زمین های استاندارد بین المللی است که تیم های ورزشی و باشگاهی در قالب تیم های کارگری و نیز تیم های ورزشی دیگر می توانند از آن استفاده کنند.

گفتنی است این پروژه یکی از پروژه های ورزشی کارگران استان تهران است که عملیات احداث آن از سال ۸۶ در پاکدشت آغاز شد و اکنون ساختمان مجموعه اداری، مربیان ورزشی و زمین چمن آن آماده بهره برداری است

این پروژه به دلیل عدم تأمین اعتبار لازم در سال ۸۶ دچار وقفه شد و پیشرفت فیزیکی نداشت که با تلاشهای صورت گرفته طی دو سال اخیر برای تامین اعتبارات این مجمتع ورزشی برای استفاده کارگران آماده بهره برداری شده است.