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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۱۱

همتی:

بارش برف در اردبیل تا دو روز آینده تداوم دارد

بارش برف در اردبیل تا دو روز آینده تداوم دارد

اردبیل – کارشناس هواشناسی استان اردبیل گفت: بر اساس نقشه های هواشناسی بارش برف در استان تا دو روز آینده تداوم خواهد داشت.

رسول همتی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بارش برف از بعد از ظهر دیروز آغاز شده و همچنان تداوم دارد.

وی افزود: کمترین دمای هوا با هفت درجه زیر صفر در سرعین و بیشترین با ۹ درجه بالای صفر در کوثر ثبت شده است.

کارشناس هواشناسی استان تاکید کرد: بارش برف و باران در اغلب نقاط استان آغاز شده و در سرعین با ۱۳ سانتی متر بیشترین بارش برف گزارش شده است.

همتی با اذعان به ثبت ۱۹  میلی متر بارش برف و باران در بیله سوار، اضافه کرد: از بعد از ظهر دیروز هفت سانتی متر در خود اردبیل به زمین نشسته است.

وی با بیان اینکه بارش تا ظهر فردا ادامه خواهد داشت، افزود: بعد از ظهر فردا بارش با شدت و کولاک بیشتر به ویژه در محورهای کوهستانی تداوم خواهد یافت.

به گفته این کارشناس طی دو روز آینده با تداوم بارش دمای اغلب نقاط استان با افت چشمگیر مواجه بوده و از فردا شب تا روز دوشنبه حتی کاهش تا ۱۸ درجه زیر صفر نیز پیش بینی شده است.

وی در خصوص وضعیت کاهش دمای مرکز استان اضافه کرد: از بعد از ظهر دیروز دمای هوای اردبیل از هشت درجه بالای صفر به شش درجه زیر صفر کاهش یافته است.

کد مطلب 2501826
محمد میرزایی ناطق

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