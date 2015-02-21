چهارمین دوره مسابقات باشگاهی شنای بانوان معلول پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه صدر، نایب رئیس انجمن شنای معلولان، با اعلام این خبر گفت: چهارمین دوره مسابقات شنای بانوان به میزبانی قم و با حضور شناگرانی از هیئت قم، انجمن معلولان پارس تهران، هیئت اردبیل و هیئت گیلان برگزار شد.

وی افزود: در این مسابقات با احتساب مربیان و سرپرستان، 40 نفر شرکت کننده داشتیم که در 5 ماده انفرادی و یک ماده تیمی در استخر حجاب شهر قم با هم به رقابت پرداختند و هر شناگر مجاز بود در چهار رشته انفرادی و یک رشته تیمی شرکت کند.

صدر خاطر نشان کرد: در پایان این مسابقات هیئت قم با امتیاز 199 در جایگاه اول ایستاد، انجمن معلولان پارس تهران با 158 امتیاز نایب قهرمان شد، عنوان سوم به هیئت اردبیل با 150 امتیاز رسید و هیئت گیلان نیز با 61 امتیاز چهارم شد.

نایب رئیس انجمن شنای جانبازان و معلولان گفت: رقابتهای این دوره به نسبت سال گذشته از نظر فنی با کیفیت مطلوب تری برگزار شد و از نکات قابل توجه آن حضور شناگران جوان با فیزیک‎های مناسب بود که در نظر داریم از نفرات برتر برای جشنواره ورزشکاران زیر 25 سال که سال آینده با عنوان جشنواره مهر رضوی برگزار خواهد شد، استفاده کنیم.

وی در پایان افزود: در نظر گرفتیم از شناگران مستعد برای شرکت در رشته قایقرانی نیز استفاده کنیم و به همین منظور تعدادی از آنها که مناسب شناخته شدند به رشته قایقرانی هدایت می‌شوند.