هیچ یک از راه های استان کرمانشاه مسدود نیست/ آمادگی برای نوروز ۹۴

زاهدین چشمه خاور در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی کامل نیروهای راهداری استان برای بازگشایی محورهای مواصلاتی و برف‌ گیر استان خبر داد.

وی افزود: با توجه به بارش برف در نقاط مختلف استان، نیروهای راهداری از همان ابتدا و همزمان عملیات بازگشایی محورها را در دستور خود قرار داده و هم‌ اکنون مشکلی وجود ندارد.

چشمه خاور تصریح کرد: از ابتدای بارش‌ ها تاکنون تنها در محورهایی چون پاوه، روانسر، جوانرود و سرمیل از دالاهو شاهد بارش‌های سنگینی بودیم و در بقیه نقاط بارش‌ ها کمتر بود اما در مجموع تاکنون راه مواصلاتی‌ مسدود شده ای به ما گزارش نشده است.

وی گفت: با توجه به اینکه شب گذشته مقداری دمای هوا نیز کاهش پیدا کرد برخی از جاده‌ ها دچار یخ‌ زدگی شد و ما نیز بلافاصله عملیات نمک‌ پاشی جاده‌ ها را آغاز کردیم و حجم زیادی نیز نمک به مصرف رسید.

فعالیت ۴۳ راهدارخانه و ۵۶ اکیپ راهداری

مدیر راهداری اداره‌ کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه بر بستن زنجیر چرخ توسط رانندگان تاکید کرد و گفت: نبستن زنجیر چرخ باعث افزایش خطرات و حوادث در جاده‌ های برف‌ گیر خواهد شد.

وی افزود: همچنین نبستن زنجیر چرخ باعث ترافیک در محورها و مانع از انجام به موقع عملیات راهداری خواهد شد.

چشمه خاور گفت: هم‌ اکنون و طی طرح راهداری زمستانی ۴۳ راهدارخانه فعال و ۵۶ اکیپ راهداری متشکل از ۴۳۸ نفر نیرو و ۳۵۰ دستگاه ماشین‌ آلات راهداری آماده باش بوده و در جاده‌ ها فعالیت دارند.

وی تصریح کرد: نیروهای این راهداری‌ ها در مواقع عادی به صورت شیفتی در راهدار خانه حاضر بوده و در مواقع بحران همه نیروها آماده‌باش هستند.

مدیر راهداری اداره‌ کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه در خصوص اقدامات راهداری‌ ها برای نوروز ۹۴ نیز گفت: راهداری‌ های استان تا ۲۰ فروردین و طی طرح نوروزی با همین تعداد نیرو و تجهیزات در راهدارخانه‌ ها مستقر بوده و خدمات ارائه می‌ کنند.