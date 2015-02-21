اتمام پرداخت عیدی/اعزام تمامی بازنشستگان به سفر زیارتی طی ۵ سال

سید تقی نوربخش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پرداخت عیدی بازنشستگان که مبلغ آن ۶۰۳ هزار و ۵۰۰ تومان از سوی دولت تعیین شده بود در بهمن ماه طبق قول و وعده ای که به این افراد داده بودیم پرداخت و به حساب آنان واریز شد و در حال حاضر تمامی بازنشستگان عیدی خود را دریافت کرده اند.

وی گفت: به منظور پرداخت عیدی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته بیش از هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است .

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در مورد اعزام بازنشستگان به مشهد و اماکن زیارتی تاکید کرد: از روز گذشته اعزام بازنشستگان تحت پوشش به مشهد مقدس آغاز شد و قرار است در این مرحله ۲۵ هزار نفر برای زیارت اعزام شوند.

به گفته وی ، برنامه ریزی های لازم برای اعزام تمامی بازنشستگان انجام و پیش بینی شده که طی یک پروسه ۵ ساله امکان و شرایط سفر تمامی افراد بازنشسته به مشهد فراهم شود که برای این اقدام اعتبارات مناسبی نیز تخصیص داده خواهد شد.

نوربخش اظهار داشت: اولویت انتخاب افراد برای اعزام با کانون بازنشستگان و مستمری بگیران استانها است که به سازمان تامین اجتماعی معرفی می کنند.

این مقام مسئول در مورد برنامه های نوروز تامین اجتماعی نیز گفت: در ایام نوروز برنامه های مناسبی را برای بیمه شدگان در نظر گرفته ایم که بزودی اعلام خواهد شد ضمن اینکه در نوروز تمامی مراکز درمانی تامین اجتماعی برای ارائه خدمات به بیمه شدگان و بازنشستگان فعال و دایر خواهد بود.