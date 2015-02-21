به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه سال 94 کل کشور بند «م» این لایحه را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند؛ براساس این بند دولت در سال 94 مکلف شده بود علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع دستی از قبیل لوازم صوتی و تصویری و لوح فشرده تا 4 درصد به تعرفه این گونه کالاها و محصولات افزوده و دریافت کند و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

نمایندگان در ادامه بند الحاقی یک به این بند را به تصویب رساندند؛ براساس این مصوبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است بر بودجه سال 94 سازمان های مناطق آزاد و ویژه نظارت کرده و بودجه سال 95 این مناطق را در پیوست شماره 3 لایحه بودجه سال 1395 کل کشور منظور کند.

مجلس همچنین با بند الحاقی دو موافقت کرد که بر این اساس آستان های مقدس و قرارگاه سازندگی مکلفند در سال 1394 اظهارنامه مالیاتی و حساب سود و زیان درآمدهای سال 1393 مرتبط با سهام خود در شرکت ها و موسسات با فعالیت های اقتصادی نظیر صنعتی، معدنی، تجاری و خدماتی را تسلیم ادارات مالیات کرده و مالیات آن را براساس قانون مالیات های مستقیم پرداخت کنند.

منابع درآمدهای مالیاتی شرکت های تابعه آستانه قدس رضوی موضوع این بند، هر ساله در قالب قوانین بودجه سالانه به صورت جمعی- خرجی در اختیار این آستان قرار می گیرد.