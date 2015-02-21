  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۴۶

دیدار معاون فرهنگی وزیر علوم با نمایندگان تشکلهای دانشگاه گیلان

دیدار معاون فرهنگی وزیر علوم با نمایندگان تشکلهای دانشگاه گیلان

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در نشستی با اعضای تشکل های اسلامی، کانون های علمی و فرهنگی و انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش مهر، در این نشست رضی رئیس دانشگاه گیلان با بیان اینکه بخش مهمی از فعالیت های دانشگاه را دانشجویان انجام می دهند به وجود ۴ تشکل اسلامی، ۱۶ کانون و ۵۴ انجمن علمی در دانشگاه گیلان اشاره کرد و وجود دانشجویان و ظرفیت های آنان را فرصت مغتنمی خواند که از آن باید در جهت پیشبرد هرچه مناسب تر اهداف دانشگاه بهره برد.

در ادامه این نشست دانشجویان به بیان نظرات و سوالات خود درخصوص مسائل فرهنگی، کرسی های آزاد اندیشی، تسهیلات فرهنگی و رفاهی، منشور حقوق دانشجویی و نشریات دانشجویی پرداختند.

در پایان ضیاء هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با تأکید بر حفظ و استمرار ارتباط دانشجویان با مسئولین دانشگاه از نقدهای دانشجویی استقبال کرد و پاسخگوی سوالات دانشجویان شد و یکی از مهم ترین سیاست های وزارت علوم را ترویج کرسی های آزاد اندیشی خواند و ترویج این کرسی ها را باعث توسعه علمی، فرهنگی و اجتماعی در کشور دانست.     

کد مطلب 2501838

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها