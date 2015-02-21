سیدرضا افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اینکه ایران شانس میزبانی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا را از دست داده و به احتمال زیاد ازبکستان میزبان بعدی این بازی‌ها خواهد بود، اظهار کرد: برای این مسابقات هیچ فرم و درخواستی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا نیامده بود که بخواهیم آنرا پُر کنیم. ما چه میزبانی‌ای را از دست داده‌ایم وقتی چیزی نبوده است؟

وی افزود: کنفدراسیون فوتبال آسیا همیشه برای مسابقاتی که پیش رو است نامه‌ها و فرم‌هایی را جهت میزبانی کشورهای متقاضی ارسال می‌کند. این فرم‌ها برای مسابقات جام باشگاه‌ها به دستمان رسید و ما هم شرایط میزبانی را به AFC اعلام کردیم ولی برای مسابقات قهرمانی آسیا هیچ فرمی به دستمان نرسید. مگر به ما گفته بودند شرایط میزبانی را اعلام کنید که حالا بگوییم این شانس را از دست داده‌ایم؟

رئیس کمیته فوتسال در خصوص اینکه در مصاحبه دیگری عنوان کرده بود مشکلات مالی و ورود بانوان به سالن‌ها از مشکلات ایران برای گرفتن میزبانی بوده است، گفت: این مشکلات مربوط به مراحل بعدی است! وقتی درخواست میزبانی بیاید، باید موافقت فدراسیون را برای تامین منابع مالی بگیریم. اگر پاسخ فدراسیون مثبت بود که میزبانی اوکی می‌شود در غیر اینصورت در آن مرحله درخواست میزبانی متوقف خواهد شد. ما اصلا به این مرحله نرسیدیم که بخواهیم به فدراسیون برای منابع مالی مذاکره کنیم.

افتخاری همچنین درباره ادامه همکاری خسوس کاندلاس با تیم ملی فوتسال ایران، تاکید کرد: خسوس درخواست داشت که مطالباتش پرداخت شود و در قرارداد جدید، چیزی از مبلغ آن کسر نشود. ما دیگر قصد نداریم از قرارداد خسوس کم کنیم چون قبلا این کار را انجام داده‎‌ایم.

وی در پاسخ به این سئوال که «آیا هیچ گزینه داخلی برای سرمربیگری تیم ملی فوتسال در صورت قطع همکاری با خسوس کاندلاس مدنظر کمیته فوتسال نیست؟»، اظهار کرد: ما هر موقع احساس کنیم در داخل فردی هست که بتواند سرمربی تیم ملی باشد، در انتخابش مکث نمی‌کنیم. اتفاقا روی چند نفر هم نظر داریم و عملکردشان را زیرنظر داریم. اگر به این نتیجه برسیم که توان هدایت تیم ملی را پیدا کرده، او را انتخاب خواهیم کرد ولی این انتخاب بعد از جام جهانی 2016 و قطع همکاری با خسوس خواهد بود!

رئیس کمیته فوتسال با بیان اینکه از هیچ مربی‌ای اسم نمی‌برد تا حساسیت ایجاد نشود، گفت: مسابقات لیگ و عملکرد تیم‌ها خود به خود مربیان برتر را به ما معرفی می‌کند. نیازی نیست ما به خودمان زحمت بدهیم و دنبال مربی بگردیم! قطعا ما روی مربیانی که عملکرد خوبی دارند سرمایه‌گذاری می‌کنیم.