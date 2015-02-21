گزارش کمیته حقیقت یاب مستقل درباره سوریه جانبدارانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، بشار الجعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد در یک بیانیه مطبوعاتی پس از نشست غیر رسمی شورای امنیت با اعضای کمیته حقیقت یاب مستقل درباره نقض حقوق بشر در سوریه گفت: کمیته حقیقت یاب مستقل به سوریه سفر نکرده است و در گزارش خود به اظهارات برخی افراد مقیم در خارج از سوریه به ویژه کسانی که در اردوگاه های ترکیه، اردن و لبنان هستند اکتفا کرده است.

وی با بیان این مطلب افزود: این کمیته تمامی گزارش ها و اطلاعات موجود که دولت سوریه طی سال ها در اختیار آن گذاشته را نادیده گرفته است و این دلیلی برای جانبداری و عدم بی طرفی آن است بنابراین کمیته حقیقت یاب مستقل بخشی از بحران سوریه است و راه حل آن محسوب نمی شود.

بشار الجعفری خاطرنشان کرد: کمیته مذکور با هدف مخدوش کردن چهره دولت سوریه سیاست ها و نظرات برخی طرف های بانفوذ در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و شورای امنیت را اجرا می کند.

نماینده سوریه در سازمان ملل متحد در ادامه گفت: دولت سوریه یک کتاب 500 صفحه ای تهیه کرده است که حاوی اطلاعاتی درباره تروریست های خارجی در سوریه است تروریست هایی که تنها در ماه اکتبر 2013 در این کشور کشته شده بودند. این کتاب شامل اطلاعاتی درباره ملیت ها، اسامی و تصاویر این تروریست ها بود اما برخی این تروریست ها را مخالفان میانه رو یا مخالفان صلح آمیز سوریه می نامند.