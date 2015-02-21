محصول جدید هواوی/ رونمایی از Ascend Y۵۴۰

به گزارش خبرگزاری مهر، کمپانی Huawei از محصول جدید خود با نام Ascend Y۵۴۰ رونمایی کرده که به دلیل قیمت و قابلیت های مناسب می تواند با استقبال مخاطبان مواجه شد. این محصول با قیمتی در حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ یورو عرضه خواهد شد.

از قابلیت های محصول متفاوت Huawei می توان به مواردی مانند اسنپدراگون ۲۰۰ ، دو هسته ای با سرعت پردازش ۱.۳GHz برای یک هسته و ۱.۲GHz برای هسته دیگر و ۱ GB رم ، اندروید ۴.۴ KitKat، باطری ۱,۹۵۰mAh، صفحه نمایش ۴.۵ اینچی و همچنین رزولوشن ۸۵۴*۴۸۰ اشاره کرد.

از دیگر ویژگی های Huawei Ascend Y۵۴۰ می توان به دوربین ۵ مگاپیکسلی اصلی و دوربین جلویی ۰.۳ مگاپیکسلی ، قابلیت دو سیم کارته بودن را نام برد.