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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۱۷

محصول جدید هواوی/ رونمایی از Ascend Y۵۴۰

محصول جدید هواوی/ رونمایی از Ascend Y۵۴۰

Huawei از محصول جدید خود Ascend Y۵۴۰ رونمایی کرده که از قابلیت های آن می توان به مواردی مانند قیمت مناسب، صفحه نمایش۴.۵ اینچی یا دوربین ۵ مگاپیکسلی اشاره کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، کمپانی Huawei از محصول جدید خود با نام Ascend Y۵۴۰ رونمایی کرده که به دلیل قیمت و قابلیت های مناسب می تواند با استقبال مخاطبان مواجه شد. این محصول با قیمتی در حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ یورو عرضه خواهد شد.

از قابلیت های محصول متفاوت  Huawei می توان به مواردی مانند اسنپدراگون ۲۰۰ ، دو هسته ای با سرعت پردازش  ۱.۳GHz برای یک هسته و ۱.۲GHz برای هسته دیگر و ۱ GB  رم ، اندروید ۴.۴ KitKat، باطری ۱,۹۵۰mAh، صفحه نمایش ۴.۵ اینچی و همچنین رزولوشن ۸۵۴*۴۸۰ اشاره کرد.

از دیگر ویژگی های  Huawei Ascend Y۵۴۰ می توان به دوربین ۵ مگاپیکسلی اصلی و دوربین جلویی ۰.۳ مگاپیکسلی ، قابلیت دو سیم کارته بودن را نام برد. 

کد مطلب 2501842

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