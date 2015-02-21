تمام مقاطع تحصیلی مدارس تبریز در شیفت بعدازظهر تعطیل است

جعفر پاشایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تمام مقاطع تحصیلی مدارس مراغه نیز در شیفت بعدازظهر تعطیل است، افزود: مقاطع تحصیلی پیش دبستانی و ابتدائی شهری و کلیه مقاطع تحصیلی مدارس روستائی سراب و اهر نیز در شیفت بعداز ظهر تعطیل است.

وی با اشاره به اینکه مقاطع تحصیلی پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی ایلخچی، ملکان و عشایر نیز در شیفت بعد از ظهر تعطیل است، ادامه داد: در شهرستان ها و شهرهای مهربان، ورزقان، خواجه، هریس، بستان آباد و تیکمه داش کلیه مقاطع تحصیلی مدارس شهری و روستایی و کلیه مقاطع تحصیلی استثنایی در شیفت بعد از ظهر تعطیل است.

پاشایی اظهار داشت: در شهرهای کلیبر، ترکمانچای، خاروانا، هشترود، نظرکهریز و چاراویماق کلیه مقاطع تحصیلی مدارس شهری و روستایی و کلیه مقاطع تحصیلی استثنایی نیز در شیفت بعد از ظهر تعطیل است.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی همچنین گفت: در صورت ادامه بارش ها احتمال تعطیلی مدارس در روز یک شنبه نیز وجود دارد که در صورت تحقق این امر اخبار مربوط به آن از طریق رسانه ها به دانش آموزان انتقال داده خواهد شد.