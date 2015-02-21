بارش برف و باران و کاهش محسوس دمای هوا در استان کرمانشاه

محسن قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارش برف و باران از روز گذشته در بسیاری از مناطق استان کرمانشاه، اظهار داشت: با توجه به بررسی نقشه های هواشناسی این بارش ها تا اواخر امروز ادامه خواهد داشت.

وی گفت: بیشترین بارش برف تا امروز از بخش گواور در شهرستان گیلانغرب با ۲۵ سانتیمتر گزارش شده است.

قاسمی در ادامه از کاهش محسوس دمای هوا طی ۴۸ ساعت آینده در استان خبر داد و گفت: این کاهش دما در شهرستان های شمال غربی و همچنین شرق استان نمود بیشتری خواهد داشت.

مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: همچنین از روز چهار شنبه سامانه ناپایدار دیگری به جو استان وارد خواهد شد که موجب بارش پراکنده باران در برخی متطق استان می شود.

وی گفت: همچنین با ورود این سامانه شاهد وزش باد در برخی مناطق استان کرمانشاه خواهیم بود.